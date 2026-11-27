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Le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement culturel et des Arts, Paul Ulrich Kessany Zategwa, a pris part, le jeudi 26 novembre 2026 à Kigali, à la session « Legacy vs NextGen: Reimagining African Creativity », organisée dans le cadre du Sommet YouthConnekt Africa. À cette occasion, le membre du gouvernement gabonais a plaidé pour une valorisation de la richesse culturelle du continent au bénéfice de la jeunesse.

Pour Paul Ulrich Kessany, le thème « Héritage et nouvelle génération : repenser la créativité africaine » pose une question essentielle. Celle de la transformation la richesse culturelle en emplois et en opportunités. Dans la même veine, le ministre de la jeunesse a estimé que le patrimoine sert de matière première. Il a ainsi prolongé le message porté la veille par le Vice-Président de la République, Hugues Alexandre Barro Chambrier, qui a fait de la jeunesse une actrice de la transformation du continent.

Le Gabon en première ligne pour la jeunesse africaine

Le ministre de la Jeunesse a relevé que la créativité africaine n’a jamais été aussi visible, mais que la captation de sa valeur économique reste entière. D’ailleurs , d’après l’UNESCO, le cinéma et l’audiovisuel africains représentent déjà cinq millions d’emplois, pour un potentiel estimé à 20 millions. Pour réduire cet écart, Paul Ulrich Kessany a avancé 5 leviers. Il s’agit entre autres des données fiables, de l’accès au financement et la protection des droits.

À cela s’ajoutent une rémunération équitable à l’ère des plateformes et de l’intelligence artificielle. La transmission des compétences, et une Zone de libre-échange continentale africaine ouverte aux œuvres du continent sont des gages de cette perspective alléchante. Non sans manquer de présenter les réformes engagées au Gabon sous l’impulsion du Chef de l’État, Brice Clotaire Oligui Nguema. On en dénombre le recensement des professionnels en vue d’un registre national.

La réforme de la gestion du droit d’auteur et la relance de YouthConnekt Gabon sont autant d’initiatives notables. Le ministre a pris exemple sur la participation du Gabon en qualité de pays d’honneur au FEMUA d’Abidjan. Autre fait d’arme, la Semaine africaine de l’UNESCO à Paris. Une expertise louable que le Gabon entend mettre à contribution du continent via un cadre africain de coopération sur les industries culturelles et créatives, adossé à un réseau d’incubateurs. Paul Ulrich Kessany a conclu en rappelant aux jeunes que l’héritage « n’est pas un poids ».