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L’Hôtel de Ville de Libreville a abrité, le jeudi 26 novembre 2026, une séance de travail entre l’édile de la capitale, Eugène M’ba, et le ministre du Tourisme durable et de l’Artisanat, Axel Jesson Ayenoue. Entourés des adjoints au maire, du secrétaire général et de plusieurs cadres municipaux, les deux responsables ont jeté les bases d’une synergie institutionnelle inédite. L’objectif affiché est clair, dynamiser le tourisme urbain, valoriser le patrimoine culturel de la cité et offrir une meilleure visibilité au savoir-faire artisanal local.

​Au cœur des discussions figurait le programme municipal baptisé « À la rencontre de nos quartiers ». Portée par la municipalité, cette initiative ambitionne de révéler les richesses historiques, culturelles et créatives souvent méconnues des différentes circonscriptions de la capitale gabonaise. Pour concrétiser cette vision, le maire Eugène M’ba a plaidé en faveur de la signature d’un accord-cadre tripartite associant la mairie, l’Agence gabonaise de développement du tourisme et de l’hôtellerie (AGATOUR) ainsi que la Chambre provinciale de l’artisanat de l’Estuaire.

Une convergence avec la stratégie nationale 2026-2030

Cette alliance technique devrait permettre de structurer des circuits touristiques urbains attractifs tout en assurant la sauvegarde des sites patrimoniaux. Réceptif à cette démarche de proximité, le ministre Axel Jesson Ayenoue a salué l’engagement de l’exécutif communal. Il a rappelé que l’implication active des collectivités locales constitue un levier indispensable pour la réussite de la politique nationale de développement du tourisme durable et de l’artisanat sur la période 2026-2030. Selon le membre du gouvernement, l’ancrage territorial de projets portés par les mairies favorise une meilleure appropriation des enjeux économiques et culturels par les populations et les artisans.

​À l’issue de cette rencontre de travail, les deux parties ont acté la mise en œuvre prochaine d’un programme d’actions conjointes. Ce partenariat renforcé vise à transformer durablement les quartiers de Libreville en véritables vitrines culturelles, capables d’attirer aussi bien les visiteurs internationaux que les résidents en quête de redécouverte de leur propre capitale.