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Une ressortissante congolaise de 29 ans a récemment été interpellée à Lébamba, dans la province de la Ngounié, par les services spéciaux pour trafic présumé de stupéfiants. La suspecte, qui se faisait passer pour une capitaine de la Marine nationale gabonaise, transportait du chanvre indien et du tramadol. La valeur de la marchandise saisie est estimée à près de 3 millions de FCFA, rapporte Gabon 24.

Le trafic des stupéfiants n’est pas pratiqué exclusivement à Libreville dans la capitale gabonaise. C’est aussi le cas à l’intérieur du pays, notamment à Lébamba dans la province de la Ngounié. En effet, identifiée comme Brihana Mboyi, la mise en cause est soupçonnée d’avoir dirigé un réseau de trafic entre le Congo et le Gabon pendant près de trois ans. Pour acheminer les produits vers Libreville, elle aurait acheté des véhicules d’occasion au Congo, officiellement destinés à la revente. Les stupéfiants étaient ensuite dissimulés à l’intérieur de ces automobiles.

Un uniforme militaire pour franchir les barrages

Son stratagème reposait également sur l’usurpation d’une fonction militaire. Vêtue d’un treillis de la Marine nationale gabonaise et munie de faux documents, elle parvenait à franchir les barrages routiers sans éveiller les soupçons. Lors de son interpellation, les enquêteurs ont découvert 49 « cuisses » et plusieurs bottes de chanvre indien, ainsi qu’une centaine de plaquettes de tramadol cachées dans des sacs de foufou.

Face aux enquêteurs, la suspecte aurait reconnu avoir utilisé cette couverture pour faciliter ses déplacements. « Pour pouvoir circuler librement et acheminer la marchandise jusqu’à Libreville, il fallait que je sois en tenue. En civil, je n’aurais pas eu le passage », a-t-elle déclaré. Selon un agent des services spéciaux, cette usurpation aurait commencé en 2024, d’abord avec le grade fictif de lieutenant, avant celui de capitaine.

À travers cette opération, les services spéciaux entendent progressivement remonter jusqu’aux éventuels complices et empêcher l’extension de ces circuits de distribution. Une affaire qui met en évidence les méthodes utilisées par les trafiquants pour contourner les contrôles et acheminer des produits illicites dans le pays. Après ce nouveau coup de filet des forces de défense et de sécurité, il devient ainsi urgent de renforcer les dispositifs de contrôle et d’intensifier la lutte contre le trafic de stupéfiants sur l’ensemble du territoire national.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire