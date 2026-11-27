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Une deuxième vague de 37 600 poussins d’un jour est arrivée le mercredi 25 novembre 2026 à l’aéroport international Léon-Mba de Libreville. Cette livraison s’inscrit dans le cadre du Plan opérationnel d’urgence de la filière avicole (POUFA). Selon l’Agence Gabonaise de Presse, elle porte à 75 200 le nombre de poussins réceptionnés depuis le lancement de l’opération, le 19 novembre dernier.

La réception de ce nouveau lot s’est déroulée sur le tarmac du fret. À cet effet, elle a été assurée par le directeur de cabinet du ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et du Développement rural, Fred Ntoutoume Ndong-Obiang, accompagné du directeur de l’Élevage, Jean Jack Mouyabi. Cette livraison respecte le calendrier établi par le département ministériel.

79 fermes bénéficiaires de la première phase

Adopté en Conseil des ministres en février de la même année, le POUFA prévoit l’acquisition de 262 400 poussins d’un jour pour sa première bande. Leur livraison est programmée du 19 novembre au 17 décembre 2026. Sur les 150 fermes sélectionnées à l’issue de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI), 79 exploitations avicoles remplissant les conditions requises bénéficieront de cette première phase.

Par ailleurs, cette opération s’inscrit dans une commande globale de trois millions de poussins d’un jour. L’acquisition de ces poussins a été conduite par la Centrale d’achat du Gabon (CEAG). Le programme vise cinq objectifs stratégiques : réduire durablement la dépendance alimentaire du Gabon, développer l’élevage et la filière avicole, relancer les cultures vivrières et maraîchères, moderniser et financer les producteurs, puis mettre en place une agro-industrie tournée vers l’exportation.

Avec ces nouvelles réceptions, le POUFA poursuit ainsi son déploiement. La distribution des poussins aux exploitations retenues constitue une nouvelle étape du programme. À terme, cette initiative doit contribuer au renforcement de la production avicole nationale et à la réduction de la dépendance du Gabon aux importations alimentaires.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire