Ecouter l'article

Deux ans seulement après sa réhabilitation, la voie située derrière l’École normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET) et l’ambassade du Cameroun présente déjà de nouveaux signes de dégradation. Pourtant réaménagée durant la période de la Transition, cette route semble aujourd’hui retomber dans ses anciens travers. Nids-de-poule, affaissements de la chaussée et difficultés de circulation : le constat est alarmant, aussi bien pour les piétons que pour les automobilistes.

Circuler sur cette route très fréquentée, située dans le premier arrondissement de Libreville, est devenu un véritable parcours du combattant. « Lorsqu’on conduit, on est régulièrement en train de chercher le juste milieu afin de poser les pneus au bon endroit. Pire, nous qui avons des petites voitures assez basses sommes confrontés à toutes les difficultés. Quand il y a la pluie, l’eau stagne dans ces trous-là. Et si vous ne faites pas vraiment attention, vous plongez malheureusement avec le véhicule », a confié un taximan.

Des automobilistes et des piétons exposés aux difficultés de circulation

Si les automobilistes rencontrent plusieurs difficultés sur cette voie, les piétons ne sont pas non plus épargnés. Le rétrécissement du trottoir sur cet axe constitue également un risque pour leur sécurité. « Comme vous pouvez le voir, la route n’est pas assez large, il y a d’énormes creux et il n’y a pas de place suffisamment large réservée aux piétons pour marcher. Ce qui fait que, lorsque les piétons et les véhicules se croisent, ce sont les piétons qui sont exposés et en difficulté. Au moindre dérapage d’un véhicule, le piéton peut facilement se faire renverser », a déclaré un piéton rencontré sur place.

Face à cette situation, les usagers se tournent vers les autorités et réclament une intervention rapide pour améliorer les conditions de circulation sur cet axe. « Déjà, il y a des embouteillages à n’en plus finir. Il devient quasi impossible de sortir et d’arriver à l’heure lorsque le véhicule dans lequel vous vous trouvez a emprunté cette voie. Nous souhaitons que les autorités puissent, une bonne fois pour toutes, remédier à ce problème afin qu’il y ait une bonne circulation pour les piétons et les automobilistes », ont-ils ajouté.

Aujourd’hui, l’état de cette route constitue un véritable danger pour les piétons et complique considérablement la circulation des automobilistes. Mais au-delà de ces désagréments, sa dégradation, seulement deux ans après sa réhabilitation, soulève des interrogations sur la qualité des matériaux utilisés et la durabilité des travaux réalisés. Les autorités compétentes sont donc attendues pour apporter des solutions durables à cette situation.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire