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Invité de l’émission Le Canapé Rouge sur Gabon Media Time le lundi 23 novembre 2026, le président de la plateforme L’Éveil de la Pensée Citoyenne, Joseph Lapensée Essingone, a ravivé un débat sensible : celui des flux migratoires et du risque de remplacement démographique au Gabon. Revenant sur les mises en garde qu’il formulait déjà lors de la campagne présidentielle d’avril 2025, l’ancien candidat estime que les chiffres du dernier recensement confirment ses craintes. Pour lui, un pays de 267 667 km², peuplé d’environ deux millions d’habitants clairsemés sur le territoire, exerce une attraction forte face à des métropoles africaines surpeuplées, à l’image de Kinshasa et de ses douze millions d’âmes.

Dans son analyse, Joseph Lapensée Essingone lie étroitement cette faible densité humaine à la fragilité des repères historiques et sociologiques du pays. Il rappelle que le Gabon est la terre d’ancrage de communautés identifiées, Fang, Punu, Nzebi, Kota, entre autres, dont il redoute l’effacement si l’occupation foncière et démographique se poursuit sans cadre structuré.

« Parce que la terre du Gabon étant tellement attrayante, les étrangers sont en train de vouloir faire main basse sur cette terre », a-t-il averti. Reprenant l’image d’une nature qui « a horreur du vide », il soutient que l’ensemble de la population gabonaise actuelle pourrait tenir dans la seule commune de Ndjolé, laissant de vastes espaces perçus comme vacants.

Politique de natalité et souveraineté territoriale

Face à ce qu’il qualifie de convoitise extérieure sur le sol national, le leader de l’opposition plaide pour une véritable politique de natalité, absente selon lui des priorités publiques. Il inscrit cette question dans une lecture plus large de la souveraineté de l’État, rapprochant la vulnérabilité démographique d’autres alertes passées, notamment sur la gestion administrative et le dossier de l’île Mbanié.

Au-delà des chiffres et des formules frappantes, cette prise de parole pose une question de fond aux décideurs : comment concilier l’ouverture régionale, l’attractivité économique et la sécurisation du territoire sans nourrir de crispations identitaires ? Tant que les données démographiques, l’aménagement du territoire et les politiques familiales ne feront pas l’objet d’une stratégie lisible et partagée, le sujet demeurera un terrain inflammable dans le débat public gabonais.