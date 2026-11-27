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Dans la perspective de la reconstruction du siège du Centre international des civilisations bantu (CICIBA), une réunion interministérielle s’est tenue ce jeudi 26 novembre 2026 à Libreville. Présidée par le Dr Sylvain Patrick Enkoro, secrétaire général du département ministériel concerné, cette concertation a permis d’examiner la situation foncière du site de 58 hectares et les modalités de sa libération, avec une attention particulière portée à l’accompagnement des populations concernées.

Le projet de reconstruction du Centre international des civilisations bantu, porté par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, entre dans une phase préparatoire déterminante. Préalablement à la réalisation de cette infrastructure culturelle, les administrations concernées doivent résoudre les problématiques foncières et sociales liées à l’occupation du site situé dans la zone nord de Libreville. C’est tout l’enjeu de cette concertation interministérielle.



Un patrimoine foncier de 58 hectares au cœur des discussions



Les travaux ont notamment permis de faire le point sur la configuration foncière du site. Sur les 58 hectares recensés, 28 hectares ont été déclassés, tandis que 30 hectares relèvent toujours du CICIBA. Ces derniers comprennent notamment les six hectares abritant le siège national de cette organisation culturelle créée le 8 janvier 1983.

La clarification de cette situation foncière constitue un préalable à la mise en œuvre du projet de reconstruction. Au-delà de la mobilisation des emprises nécessaires aux futurs travaux, l’opération devra également tenir compte des réalités sociales, éducatives et diplomatiques associées à l’occupation actuelle des lieux.



Quel accompagnement pour les populations concernées ?



Dans sa communication relative à cette rencontre, le département ministériel à l’origine de la concertation indique avoir privilégié « une démarche coordonnée, méthodique et humaine, intégrant les enjeux sociaux, éducatifs et diplomatiques liés à cette opération ». Les conclusions des travaux seront soumises aux plus hautes autorités pour arbitrage, notamment sur les modalités pratiques de libération du site et les mesures d’accompagnement des populations.

Si la reconstruction du CICIBA constitue une perspective importante pour le rayonnement culturel du Gabon et la valorisation du patrimoine des civilisations bantu, sa concrétisation demeure également tributaire de la gestion de son volet social. À ce stade, aucun calendrier de libération des emprises, ni aucune modalité précise de relogement ou d’indemnisation des éventuels ayants droit n’ont été communiqués. Autant de questions auxquelles les autorités devront apporter des réponses avant la mise en œuvre effective de cette opération.