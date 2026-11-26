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Réuni ce jeudi 26 novembre 2026 à Libreville à l’occasion de son quatrième congrès extraordinaire, le Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM) a officiellement validé sa fusion-absorption au sein de l’Union démocratique des bâtisseurs (UDB). Une décision majeure qui redessine les équilibres de l’échiquier politique national et consacre un rapprochement de longue haleine entre deux acteurs désormais alignés sur la conduite de l’action publique.

Face aux militants, aux délégations venues des provinces ainsi qu’à celles de la diaspora, le président du RPM, Alexandre Barro Chambrier, a donné le sens de cette décision. L’événement s’est déroulé en présence d’une délégation de l’UDB conduite par son secrétaire général, Mays Mouissi, mais aussi d’un représentant de l’Alliance patriotique (AP) de Raymond Ndong Sima.

Un rapprochement placé sous le sceau de l’intérêt général

Prenant la parole devant les congressistes et les invités, Alexandre Barro Chambrier a justifié ce choix par la recherche d’une dynamique collective au service du pays. « Nous y voyons la volonté de poursuivre le dialogue dans un esprit de fraternité et de rechercher les voies d’un rassemblement au service du Gabon », a-t-il indiqué.

Le leader du RPM a également tenu à retracer plus d’une décennie d’engagement militant, depuis l’époque d’Héritage et Modernité jusqu’à l’aventure du RPM, insistant sur l’ancrage de son mouvement autour des principes de démocratie, de justice et de modernisation. « Au fil du parcours, notre parti a forgé son identité autour de la défense de l’intérêt général. Je sais que c’est le bon choix pour nous », a-t-il assuré.

De son côté, le secrétaire général de l’UDB, Mays Mouissi, a rejeté toute lecture conjoncturelle de cette opération, y voyant plutôt la maturation d’une histoire commune. « La collaboration entre l’UDB et le RPM n’est pas le fruit d’un calcul de circonstance. Elle est l’aboutissement d’un compagnonnage intellectuel et politique », a-t-il soutenu.

Soulignant l’apport attendu de ce nouveau partenaire dans la conduite des chantiers nationaux, le numéro deux de l’UDB a mis en avant la complémentarité des deux camps. « L’Union démocratique des bâtisseurs s’est donné pour mission d’être l’instrument de la construction de ce Gabon nouveau, et le Rassemblement pour la patrie et la modernité apporte cette sève d’exigence technique et sociale pour consolider l’édifice », a-t-il souligné.

Avec cette fusion-absorption actée à Libreville, l’UDB intègre dans ses rangs une formation politique engagée de longue date, alors que s’accélèrent les réformes institutionnelles et socio-économiques du pays.