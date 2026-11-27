Ecouter l'article

Lors d’une réunion du Conseil de sécurité tenue le 17 juin 2026, la cheffe d’ONU Femmes, Sima Sami Bahous, a lancé un appel fort en faveur d’une meilleure prise en compte des femmes dans les processus de paix à travers le monde. Pour elle, la sécurité des femmes constitue un levier essentiel pour la stabilité des sociétés et la prévention des conflits.

Dans son intervention, elle a insisté sur la nécessité de placer les femmes au cœur des négociations, estimant que leur présence favorise des accords plus rapides et plus durables. « La paix a plus de chances d’être atteinte plus rapidement, et de durer plus longtemps, lorsque les femmes sont présentes à la table des négociations », Sima Sami Bahous, présidente de ONU Femmes. Un rappel que l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes demeurent des outils puissants pour bâtir un avenir plus sûr.

Les femmes, actrices incontournables de la paix et encore négligées

Sima Sami Bahous a également souligné que les femmes ne doivent plus être perçues comme de simples victimes des crises, mais comme des actrices de premier plan dans la résolution des conflits. Selon elle, leur participation ne relève pas seulement d’une exigence de justice, mais aussi d’une nécessité stratégique pour construire des sociétés plus résilientes. Concrètement, si les femmes sont protégées, impliquées et écoutées, leur présence aura un impact positif dans l’évolution sociale.

« Lorsque les femmes sont en sécurité, les sociétés sont plus pacifiques », a-t-elle affirmé, résumant ainsi une conviction de plus en plus partagée au sein des instances internationales. À travers ce message, ONU Femmes réaffirme son engagement en faveur d’une paix inclusive, dans laquelle les femmes occupent pleinement leur place. Pour Sima Sami Bahous, il ne s’agit plus seulement d’encourager leur participation, mais de reconnaître que sans elles, aucune paix durable ne saurait être véritablement consolidée.