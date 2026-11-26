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Dans une tribune intitulée « Un constat politique, de l’Antiquité à nos jours », Guy Bertrand Mapangou livre une réflexion particulièrement incisive sur les comportements qui caractérisent la vie politique gabonaise. Entre opportunisme, quête de privilèges et fidélité aux convictions, l’ancien ministre oppose les logiques de conquête du pouvoir à celles de l’honneur et de la dignité. Une sortie qui prend une résonance particulière dans le contexte actuel de recomposition du paysage politique national.

Sans désigner nommément les acteurs politiques auxquels il fait allusion, Guy Bertrand Mapangou dresse un portrait peu reluisant de certaines pratiques politiques. Dans un texte empreint de métaphores et de références historiques, il interroge le rapport des hommes politiques au pouvoir, aux privilèges et à leurs propres convictions. Une réflexion qui fait écho aux nombreux repositionnements observés sur l’échiquier politique gabonais.

Une critique à peine voilée de la transhumance politique

Avec une ironie assumée, Guy Bertrand Mapangou dépeint ces acteurs politiques dont les engagements semblent évoluer au gré des circonstances et des perspectives d’ascension personnelle. « Il y a ceux qui, dès que la marmite fume, ont le pas léger et l’appétit prompt : la soupe est chaude, et la soupe n’attend pas », écrit-il.

L’ancien membre du gouvernement évoque également ceux qui, par leurs prises de parole ostensibles, cherchent à attirer l’attention des détenteurs du pouvoir. Une allusion aux stratégies de repositionnement politique qui soulève, en filigrane, la question de la sincérité des engagements et de la constance des convictions dans un environnement marqué par les changements d’allégeance.

L’honneur et la fidélité à l’épreuve du pouvoir

À ces comportements, Guy Bertrand Mapangou oppose ceux qui ont choisi de rester fidèles à leurs engagements, indépendamment des avantages qu’ils pourraient tirer d’un changement de positionnement. « Les menus présents, les combines, l’argent, les promesses dorées passent devant eux sans qu’ils tournent la tête », souligne-t-il, avant d’ériger la dignité en principe de conduite politique.

Mobilisant les figures antiques de Fabricius, Phocion, Caton d’Utique et Cincinnatus, l’ancien ministre rappelle que la confrontation entre l’intérêt personnel et la fidélité aux principes traverse les siècles. Sans invective ni accusation nominative, sa tribune pose néanmoins une question fondamentale pour la démocratie gabonaise : quelle crédibilité accorder aux engagements politiques lorsque les convictions deviennent tributaires des circonstances et des perspectives d’accès au pouvoir ?