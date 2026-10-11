Gabon : VAALCO soutient une campagne de 14 000 tests contre le HPV et la tuberculose

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Avec le soutien de l’entreprise pétrolière VAALCO, le Gabon a officiellement lancé, ce samedi 10 octobre 2026 à l’Assemblée nationale, une campagne intégrée de 14 000 tests de dépistage du papillomavirus humain (HPV) et de la tuberculose. Placée sous le marrainage de la Première Dame Zita Oligui Nguema, cette initiative bénéficie également de l’expertise de ONEVITA PARTNERS. Elle vise à renforcer la prévention, faciliter l’accès au diagnostic et améliorer la prise en charge sanitaire des populations.

La mobilisation du secteur privé en faveur de la santé publique prend une nouvelle dimension à l’occasion d’Octobre Rose 2026. À travers son soutien à cette campagne organisée sous le thème « Unis par l’Unique », VAALCO participe à une initiative destinée à rapprocher les services de dépistage des populations. Cette opération associe prévention sanitaire, innovation technologique et renforcement des compétences locales.

VAALCO engagée dans une campagne de prévention d’envergure

La campagne prévoit la réalisation de 7 000 tests consacrés au HPV, une infection pouvant être à l’origine du cancer du col de l’utérus, ainsi que 7 000 tests destinés au dépistage de la tuberculose. L’objectif est de favoriser une détection précoce et une meilleure orientation des personnes concernées vers les structures sanitaires.

Le soutien apporté par VAALCO contribue à cette mobilisation collective. Si les modalités financières de sa participation n’ont pas été détaillées, l’initiative illustre la place que peuvent occuper les entreprises dans l’accompagnement des politiques de prévention sanitaire.

Un partenariat axé sur l’innovation et les compétences locales

L’opération bénéficie également de l’expertise de ONEVITA PARTNERS, avec une attention particulière accordée aux technologies de dépistage et au transfert de compétences. Au-delà des tests annoncés, cette dimension vise à renforcer les capacités sanitaires nationales. L’efficacité de la campagne dépendra notamment de son déploiement effectif et de la continuité du suivi médical des personnes dépistées.

Un soutien dont l’impact devra être évalué

En accompagnant cette initiative, VAALCO inscrit son intervention dans une démarche de responsabilité sociétale tournée vers la santé des populations gabonaises. Reste désormais à mesurer le nombre de tests effectivement réalisés, leur couverture géographique et les possibilités de prise en charge offertes aux bénéficiaires. Car la portée du soutien de VAALCO se mesurera avant tout aux résultats sanitaires concrets de cette campagne.