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Entre juin et octobre 2026, l’État gabonais a procédé à la conversion de 407 milliards de FCFA de dette intérieure en obligations du Trésor assimilables (OTA), assorties d’une maturité de deux à cinq ans. Si ce mécanisme allège temporairement la pression sur la trésorerie publique, il ne réduit en rien l’endettement global et reporte la charge financière sur les exercices budgétaires à venir.

Déployée en cinq séquences, cette titrisation consiste à convertir des créances détenues par des fournisseurs et d’autres ayants droit en titres négociables. Plutôt que d’attendre un décaissement direct, les détenteurs peuvent conserver ces obligations jusqu’à leur échéance ou les céder sur le marché régional afin de mobiliser des liquidités.

Pour les finances publiques, l’avantage est immédiat : l’État évite une sortie de cash instantanée. Pour autant, la créance ne disparaît pas. Elle change de nature juridique et financière, transformant des arriérés en titres assortis d’intérêts à servir et d’un capital à rembourser.

Une dette qui continue d’enfler

Prises dans leur ensemble, les opérations de titrisation menées par le Gabon depuis mars 2025 atteignent désormais 1 277 milliards de FCFA, un record au sein de la CEMAC. Parallèlement, l’encours de la dette gabonaise sur le marché des titres publics de la BEAC culmine à 3 825,7 milliards de FCFA à fin octobre 2026, soit une progression de 35,3 % sur un an, un accroissement d’environ 1 000 milliards de FCFA en douze mois.

Recourir massivement au marché sous-régional permet de couvrir une part substantielle des besoins de financement, mais l’exercice montre ses limites : capacité d’absorption des banques commerciales, coût des emprunts et concentration des risques.

Un répit budgétaire, pas un désendettement

En étalant les échéances, le Trésor préserve momentanément sa trésorerie et offre une bouffée d’air aux entreprises créancières. Reste que la logique est celle d’un glissement dans le temps, alourdi par le service de la dette. Dès 2027 et au-delà, la pression s’accentuera, à l’heure où l’agence Fitch anticipe déjà des remboursements représentant 21 % du PIB.

D’où l’urgence de ne pas multiplier les conversions à l’aveugle. Transparence sur le coût réel des titres émis, apurement durable des arriérés et reprise d’un programme avec le FMI apparaissent comme des leviers clés pour rassurer les investisseurs et diversifier les sources de financement.