Gabon : le Réseau national des femmes députés en première ligne face aux cancers féminins

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À l’occasion de la campagne nationale Octobre Rose, le Réseau national des femmes députés (RENAFED) n’est pas resté en marge du combat contre les cancers féminins. Le lundi 12 octobre 2026, la salle Jonas Ovono Assoumou de l’Assemblée nationale a abrité le lancement officiel de sa journée de sensibilisation. Cette mobilisation d’envergure fait suite au lancement officiel de la campagne par la Première dame, Zita Oligui Nguema.

Placée sous le thème « Uni par l’Unique », cette journée d’action vise à lever les tabous et à interpeller les acteurs de santé face à la hausse des cas au Gabon. Pour la présidente du RENAFED et 3ᵉ vice-présidente de l’Assemblée nationale, l’honorable Parfaite Amouyeme Ollame épse Divassa, l’action du réseau s’articule d’abord autour de l’empathie. « Ce thème nous invite à regarder chaque femme et la singularité de sa vie. Derrière une patiente, il y a une personne, des inquiétudes, du travail, des enfants ou des proches dont elle prend soin. Elle doit pouvoir être entendue et accompagnée sans jamais être réduite à sa maladie. », a–t-elle indiqué lors de son discours de circonstance.

Pour éclairer les débats, deux interventions majeures sur les cancers du col de l’utérus et colorectal ont été données par les professeurs Pamphile Assoumou et Itoudi Bignoumba, sous la modération du professeur Manou Stanislas Bayonne. Les chiffres issus du Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) rappellent la gravité de la situation : le Gabon enregistre près de 1 573 nouveaux cas et environ 994 décès chaque année. Le cancer du sein représente à lui seul 28,5 % à 32 % des diagnostics féminins (près de 300 cas par an), suivi de près par le col de l’utérus (23,9 %) et les cancers digestifs.

S’agissant des leviers de prévention, les praticiens prônent la vaccination, la fidélité, l’adoption d’un mode de vie sain et la réduction de l’alcool. Surtout, le professeur Assoumou a martelé un message clé : « On ne doit pas attendre l’apparition des symptômes pour se faire dépister. »

Une ambition nationale portée sur le terrain

Les échanges constructifs qui ont suivi ont abordé le professionnalisme des soignants, la formation et l’accompagnement global des patientes. Marqué par le constat partagé d’un enjeu majeur de santé publique, le président de l’Assemblée nationale et président d’honneur du RENAFED, Michel Regis Onanga Ndiaye, a appelé avec certitude à revoir les priorités nationales en matière de santé.

Déploiement sur le terrain dans les circonscriptions

Déterminées à transformer la sensibilisation en actes concrets, les parlementaires inscrivent cette journée dans la continuité de leurs actions passées. Dans le prolongement de cette étape institutionnelle, le RENAFED prévoit d’effectuer un don au profit de la prise en charge des malades.

Surtout, l’initiative ne se limitera pas aux enceintes du Palais Léon Mba. Afin de toucher directement les populations à la base, les femmes députés membres du réseau vont prendre le relais sur le terrain. Elles déploieront cette campagne de prévention et de dépistage au plus près des citoyennes, directement au cœur des circonscriptions où elles ont été élues. Une proximité essentielle pour faire reculer la maladie sur l’ensemble du territoire national.