Gabon : VAALCO Energy boucle avec succès la troisième phase de son programme de forage

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La compagnie pétrolière texane franchit une étape importante dans l’exploitation de ses gisements au Gabon. Avec le raccordement et le lancement de l’exploitation du puits ETSEM-3H, le groupe finalise sa campagne sur le champ SE Etame et consolide ses capacités de production régionales.

C’est une étape clé qui vient d’être franchie au large des côtes gabonaises. VAALCO Energy a officialisé la réussite des opérations menées sur la zone de développement SE Etame, concrétisée par le raccordement effectif du puits ETSEM-3H.

Positionné stratégiquement dans un secteur intermédiaire du gisement, le puits a fait l’objet de travaux de forage ciblés. La trajectoire latérale déployée a permis d’atteindre des formations de réservoirs sableux Gamba reconnus pour leur excellente qualité géologique. Les premiers résultats d’exploitation confirment le potentiel de la zone : le débit initial stabilisé s’élève à près de 2 000 barils de brut par jour, ce qui garantit au groupe américain un apport net d’environ 1 140 barils quotidiens.

Fin de campagne pour la plateforme de forage

L’entrée en service du puits ETSEM-3H marque la conclusion formelle du programme de phase 3 conduit par l’opérateur sur ce bloc. La concrétisation de ce projet s’accompagne du départ de l’appareil de forage Borr Norve, désormais démobilisé de la zone d’intervention.

La direction générale de l’entreprise s’est réjouie de ces avancées, soulignant l’importance de ce nouvel apport volumétrique pour l’optimisation globale des installations sur place. Ce succès technique permet de maximiser la récupération des réserves dans cette portion du périmètre d’exploitation.

Une stratégie de diversification continentale affirmée

Au-delà de ses succès opérationnels en Afrique centrale, la firme établie à Houston poursuit le redéploiement de ses activités à l’échelle régionale. En quelques années, l’entreprise s’est transformée pour devenir un acteur pluri-actifs sur le continent africain.

Outre sa présence historique au Gabon, son portefeuille inclut aujourd’hui des actifs stratégiques en Égypte, en Côte d’Ivoire et en Guinée équatoriale. Cette dynamique d’expansion s’illustre notamment par le lancement récent d’un nouveau chantier de forage au large du littoral ivoirien sur le projet Baobab, témoignant de sa volonté de maintenir un rythme soutenu d’investissements entre production, développement et prospection minière.