Pénurie de carburant : le trajet Fin Goudron-Gare routière grimpe à 500 FCFA en taxi-bus

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Les usagers des taxi-bus sont confrontés depuis quelques jours à une hausse du prix du transport sur l’axe Fin Goudron-Gare routière, avec un tarif désormais fixé à 500 FCFA contre 400 FCFA auparavant. Cette augmentation intervient dans un contexte de pénurie de gasoil qui a touché plusieurs stations-service de la capitale.

La pénurie de carburant qui touche depuis quelques jours le Grand Libreville n’est pas sans conséquence sur les déplacements des populations. Dans plusieurs secteurs, les difficultés d’approvisionnement ont notamment entraîné une hausse du coût du transport. Sur l’axe Fin Goudron-Gare routière, le tarif du taxi-bus est ainsi passé de 400 à 500 FCFA, soit 100 FCFA supplémentaires pour les usagers.

Les usagers réclament un meilleur encadrement des tarifs des taxi-bus

Dans ce contexte, plusieurs usagers dénoncent des augmentations de tarifs qui tendent à s’installer dans la durée. « À la base, cette distance nous coûtait d’abord 300 FCFA. Mais lorsque le Covid-19 est arrivé, ils ont décidé d’augmenter le prix à 400 FCFA. Là n’est peut-être pas le problème. Généralement, lorsqu’il y a des situations exceptionnelles de crise économique, on observe parfois des hausses de prix un peu partout. Cependant, ce qui dérange, c’est que lorsque la crise termine, ils maintiennent ces prix définitivement et ne les ramènent pas à la normale », a expliqué un usager dans un taxi-bus.

Au-delà de la pénurie de carburant, cette situation soulève également des interrogations sur la fixation des tarifs dans les transports urbains. « On ne comprend plus qui fixe les tarifs du transport dans ce pays. Est-ce la mairie ou plutôt les chauffeurs eux-mêmes ? À la différence des mini-taxis, où c’est nous-même qui proposons un prix en fonction de la distance à parcourir, les taxi-bus sont censés avoir des prix fixes, bien définis selon les distances à parcourir. Du coup, si ces tarifs, censés être normalement moins chers, deviennent de plus en plus élevés sur plusieurs trajets à Libreville, comment allons-nous faire finalement ? », s’interroge un autre usager.

Malgré le retour progressif à la normale observé depuis dimanche 04 octobre, avec un approvisionnement en carburant progressivement effectif dans plusieurs stations de Libreville, le tarif du trajet Fin Goudron-Gare routière reste fixé à 500 FCFA. Face à cette situation, les usagers appellent à l’intervention des autorités compétentes afin de régler la situation. Parmi les mesures à envisager figurent la clarification des tarifs applicables à chaque trajet, le renforcement des contrôles sur leur respect et le retour aux tarifs habituels dès la fin des situations exceptionnelles.

Heldy Oyono, Journaliste Stagiaire