Pétrole : Oligui Nguema appelle la nouvelle direction de VAALCO Gabon à la «rigueur» et à la «transparence»

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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu vendredi 25 septembre 2026 à Port-Gentil les nouvelles responsables de VAALCO Gabon, Hermélia Mbadinga Hayes et Nancy Bignoumba Redjao épouse Ogoula Malekou. Respectivement administrateur général et Country Manager, et directrice générale adjointe de la société pétrolière, les deux dirigeantes ont été présentées au chef de l’État en présence du ministre chargé du Pétrole. Une audience au cours de laquelle le président de la République les a appelées à inscrire leur action sous le signe de la rigueur, de la transparence et d’une gouvernance collégiale.

Dans un secteur pétrolier qui demeure stratégique pour l’économie gabonaise, l’arrivée de compétences nationales à des fonctions de direction constitue un signal suivi de près, tant du point de vue de la gouvernance des opérateurs que de la montée en responsabilité des cadres gabonais. Nommée en août 2026, Hermélia Mbadinga Hayes dirige désormais VAALCO Gabon en qualité d’administrateur général et Country Manager.

Elle est secondée par Nancy Bignoumba Redjao épouse Ogoula Malekou, nommée directrice générale adjointe. Leur présentation officielle au chef de l’État intervient ainsi dans un contexte où les autorités placent la gouvernance, la performance et la défense des intérêts nationaux au centre de leurs attentes vis-à-vis du secteur.

Deux Gabonaises aux commandes

Lors de l’audience, Brice Clotaire Oligui Nguema a salué l’accession des deux responsables à ces fonctions, y voyant notamment une promotion des compétences féminines gabonaises dans l’industrie pétrolière. Au-delà de la dimension symbolique, ces nominations placent désormais les deux dirigeantes devant les exigences opérationnelles liées à la conduite des activités de VAALCO Gabon.

Le chef de l’État leur a demandé de faire preuve de « rigueur, de pugnacité et de transparence » dans l’exercice de leurs responsabilités. Il a également insisté sur la nécessité d’une gestion collégiale et d’une collaboration étroite avec les autres responsables et acteurs concernés. Une orientation présentée comme devant permettre d’assurer la continuité des opérations, mais également l’efficacité et la performance de l’entreprise.

La gouvernance pétrolière en ligne de mire

Cette exigence de transparence intervient dans un secteur où les enjeux dépassent largement les performances propres aux compagnies. Le pétrole reste au cœur de l’activité économique nationale et la gouvernance des entreprises qui l’exploitent touche directement aux problématiques de recettes publiques, d’investissement, d’emploi, de sous-traitance et de contenu local.

La présence de cadres gabonais aux fonctions décisionnelles pose dès lors la question de leur capacité à contribuer à une meilleure articulation entre les performances des opérateurs et les intérêts économiques du pays. Si le communiqué présidentiel ne détaille pas les objectifs opérationnels assignés à la nouvelle direction de VAALCO Gabon, l’accent placé sur la transparence et la responsabilité indique les critères sur lesquels son action devrait être appréciée.

De la promotion des compétences à l’exigence de résultats

L’accession de deux femmes gabonaises à la tête de VAALCO Gabon constitue également une évolution notable dans une industrie historiquement dominée par des profils masculins, particulièrement aux fonctions exécutives. Elle matérialise par ailleurs la progression de cadres nationaux vers les centres de décision des opérateurs internationaux présents dans le pays.

Reste désormais à transformer cette évolution managériale en résultats mesurables. Gouvernance, performance opérationnelle, développement des compétences nationales, place accordée aux entreprises gabonaises dans la sous-traitance et contribution à la création de valeur locale constitueront autant d’enjeux autour desquels les attentes resteront fortes. Dans un secteur pétrolier où l’État appelle régulièrement à une meilleure captation nationale de la valeur produite, la gabonisation des fonctions dirigeantes prendra tout son sens si elle s’accompagne d’une influence accrue des compétences locales sur les décisions et les retombées économiques du secteur.