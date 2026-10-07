France : la ligue des droits de l’homme inquiète des dérives policières face aux lycéens

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La France vit depuis plusieurs jours déjà au rythme de manifestations monstres de lycéens et désormais d’étudiants. a L’origine de ces manifestations, des conditions d’apprentissage difficiles. Des manifestations qui ont dégénéré ces derniers jours au point d’alerter la Ligue des droits de l’homme (LDH). Selon la LDH, les réponses policières sont disproportionnées face à la mobilisation des lycéens. Depuis fin septembre, des blocages sur les conditions d’enseignement ont donné lieu à des affrontements. La LDH estime que la répression a « franchi un seuil critique » et dénonce une « dérive globale » par rapport à l’État de droit. Elle réclame une désescalade et un dialogue avec les jeunes.

À Tours, un adolescent de 16 ans a été touché à l’œil par un tir de LBD. À Saint-Ouen-l’Aumône, un lycéen de 14 ans a subi de lourdes blessures au visage après un tir de lance-grenade lacrymogène. À Lens, le 5 octobre, un garçon de 15 ans a eu une main arrachée. 215 élèves ont été blessés, selon Le Monde. Dix enquêtes ont été ouvertes par l’IGPN.

Un bilan qui alimente la controverse

Plus de 6 000 personnes ont été placées en garde à vue depuis le début du mouvement, dont environ 4 400 mineurs. La LDH évoque 5 000 interpellations en moins d’une semaine, dont 2 000 le 1er octobre. Le ministère de l’Intérieur affirme que 650 membres des forces de sécurité ont été blessés depuis le 28 septembre. Les mobilisations ont marqué par des violences contre des policiers.

Le gouvernement défend le maintien de l’ordre et la nécessité de répondre aux violences commises en marge des blocages. Mais les dix enquêtes de l’IGPN doivent déterminer si l’usage de la force a été nécessaire et proportionné. La LDH et plusieurs organisations veulent saisir le Défenseur des droits et des rapporteurs spéciaux de l’ONU. Elle demande que la contestation lycéenne reçoive une réponse politique plutôt qu’une escalade sécuritaire. Le débat porte sur les limites du maintien de l’ordre autour des établissements scolaires.