Gabon : 2 228 accidents de la route en 2025 

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L’année 2025 aura été marquée par une croissance notable sur les accidents enregistrés comparativement à l’an 2024. Sur l’ensemble du territoire gabonais, ce sont 2228 accidents de la route qui ont mis la vie de milliers de citoyens en péril. Une donnée mise en lumière par la Direction générale de la sécurité routière (DGSR), entité chargée de sensibiliser et prévenir ces situations.

C’est un bilan bien lourd sur douze mois. Alors que l’année précédente se clôturant avec 1928 cas, 2025,s’est révélée plus accidentogène. « La DGSR est actuellement en train de compiler les chiffres de l’année 2025. Sur les données en cours de traitement, nous enregistrons à ce jour 2 228 accidents », a déclaré Paulin Bekale Mba, chef d’études à la DGSR. Des données statistiques qui mettent en évidence la dangerosité de l’inattention au volant.

300 accidents de plus qui auraient pu être évités

Concrètement, les usagers de la route, notamment les chauffeurs des véhicules sont les plus à blâmer. Ces derniers sont très surpris en infraction par les agents de la sécurité routière lors des contrôles. « Malheureusement, nous sommes confrontés quotidiennement à des conducteurs qui font des excès de vitesse, qui conduisent sous l’emprise d’un état alcoolique ou sous l’effet de stupéfiants, un phénomène de plus en plus préoccupant », a ajouté le chargé d’études.

Dans le détail, 640 blessés et 68 décès ont été déclarés sur l’année écoulée. Ce qui devrait tirer l’alarme chez les usagers de la route aussi bien, piétons, que les automobiles. À cet effet, il est rappelé que les gestes à adopter sont une conduite raisonnable, éviter le téléphone au volant, se reposer lorsqu’on ressent un coup de fatigue. Des gestes qui peuvent sembler anodins mais qui peuvent permettre de préserver des milliers de vies et éviter de nombreux accidents.