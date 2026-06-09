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Gabon-Union européenne : les jalons d’un partenariat stratégique et exigeant

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 9 juin 2026 à 8h53min
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Ouverte ce lundi 8 juin 2026 au Palais des Congrès Omar Bongo Ondimba par le Vice-président du Gouvernement, Hermann Immongault, représentant le Chef de l’État, et l’ambassadrice de l’Union européenne au Gabon, Cécile Abadie, la session 2026 du dialogue de partenariat stratégique entre le Gabon et l’Union européenne marque une nouvelle étape dans les relations entre les deux partenaires. Deux ans après les assises de 2024 et dans le contexte de la Ve République issue de l’élection présidentielle d’avril 2025, Libreville entend consolider sa stabilité institutionnelle et promouvoir un modèle de coopération fondé sur le co-investissement durable. Les échanges, réunissant les ambassadeurs de l’Union européenne et les membres du gouvernement, ont porté sur les réformes politiques, les perspectives économiques, la gouvernance, l’environnement ainsi que la coopération régionale et multilatérale.

« nous avons définitivement achevé la phase de Transition et engagé, depuis l’élection présidentielle du 12 avril 2025, une nouvelle dynamique institutionnelle marquée par l’édification de la Ve République », a déclaré Hermann Immongault dans son allocution. Il a souligné que « le Gabon entend passer progressivement d’une logique principalement fondée sur l’aide et l’accompagnement à une logique de partenariat économique structurant, fondé sur l’investissement, la création de valeur locale, le transfert de compétences et le développement du capital humain ». Dans cette perspective, l’Accord de Samoa constitue désormais le nouveau cadre de référence de cette coopération renouvelée.

Investissement et transition écologique

Le Vice-président du Gouvernement a également rappelé que la protection du patrimoine naturel gabonais représente un enjeu mondial. Selon lui, « la préservation de cette richesse n’est pas seulement une politique nationale. Elle constitue un enjeu global qui appelle à une reconnaissance plus juste des efforts consentis par les pays qui en assurent la protection effective ». Il a plaidé pour « le renforcement de mécanismes internationaux de financement de la transition écologique », afin de concilier croissance économique, industrialisation et préservation de l’environnement. Le Gabon a par ailleurs réaffirmé son engagement en faveur du multilatéralisme, de la stabilité en Afrique centrale et de la sécurisation du Golfe de Guinée.

De son côté, l’ambassadrice de l’Union européenne au Gabon, Cécile Abadie, a salué la qualité du dialogue engagé entre les deux parties. Elle a estimé qu’il était nécessaire « d’adapter les outils de coopération entre le Gabon et l’Union européenne », en mettant l’accent sur « un partenariat renouvelé » répondant aux nouvelles priorités communes. Se disant « preneuse d’échanges libres », la diplomate européenne a réaffirmé la volonté de l’Union européenne d’accompagner le Gabon dans une coopération plus équilibrée, orientée vers les investissements, les réformes et des résultats concrets au bénéfice des deux partenaires.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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