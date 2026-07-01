Gabon : une formation aux métiers du cinéma ouverte dès ce mois de juillet par Bless Afam 

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Libreville va vibrer tout au long de ce mois de juillet au rythme d’une formation intensive en cinéma et création de contenus organisée par Bless Afam Productions. Bless Afam Productions, c’est une maison de production nigériane, basée au Nigeria, elle entend former les jeunes gabonais dans le souci de leur offrir plus de connaissances dans ce secteur.

Après une période de travail au Gabon au mois de janvier ayant conduit à la production du film «Un cœur meurtri», en collaboration avec des acteurs gabonais, Bless Afam revient pour une autre expérience. Celle de partager son expérience aux gabonais en matière de cinémation et création de contenus. «Étant donné qu’il veut s’installer au Gabon, Bless a femme souhaite former les jeunes passsionés de cinéma au Gabon pour éviter de devoir faire venir tout son staff du Nigéria. Et cette formation vise cet objectif» , a expliqué Stella FDJ, assistante de Bless Afam Productions au Gabon. Une opportunité qui s’ouvre à tous les amoureux du cinéma et de tous les métiers autours.

30 jours pour se lancer professionnellement

Au programme de la formation, maquillage, cinéma, montage vidéo, réalisation, création de contenus entre autres. Des compétences essentielles qui sauront outiller les participants désireux d’y faire carrière mais qui n’ont pas tous les acquis. « Bless Afam a de l’expérience et donc il veut encadrer les jeunes gabonais. Et au-delà de l’apprentissage, il veut venir nous montrer comment les choses fonctionnent au Nigeria où c’est une véritable industrie tournante. allant de la visibilité à la monétisation. Ce qu’on n’a pas encore au Gabon », a ajouté Stella FDJ.

La formation en cinéma et création de contenu qui s’ouvre ce début de mois de juillet est ouverte à toutes les personnes, de tout âges et de tous bords et qui soient passionnées. Car « pour réussir en toute chose, il faut un grain d’amour ». Le rendez-vous est donc pris jusqu’au 31 juillet pour vivre une expérience immersive au cœur de l’industrie du septième art africain à travers les acquis de Bless Afam Productions. Pour s’inscrire il suffit de contacter le 062 03 79 38 / 074 66 11 49 / 062 89 28 53.