Cissé Moundiaye : «La participation citoyenne […] est une exigence démocratique »

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La participation citoyenne ne saurait être perçue comme un simple supplément à la démocratie. Elle en constitue, au contraire, l’un des piliers essentiels. C’est le message porté par Cissé Moundiaye, directeur exécutif de l’ONG 3D au Sénégal,lors de la conférence organisée par Idea International le 29 juin sur le Dialogue consacré au rôle des médias dans la consolidation démocratique.

Pour Cissé Moundiaye,une démocratie ne peut se réduire à l’organisation périodique d’élections. Pour l’acteur de la société civile sénégalaise, « la participation citoyenne n’est pas un simple complément de la démocratie. Elle en est le fondement », a-t-il déclaré. Les citoyens doivent ainsi être associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques afin de garantir une gouvernance plus transparente, plus inclusive et davantage tournée vers l’intérêt général.

Une démocratie qui dépasse le seul cadre électoral

Développant son analyse, Cissé Moundiaye a insisté sur la nécessité de bâtir une démocratie également économique, budgétaire et participative. « Les citoyens doivent pouvoir participer non seulement aux choix de l’État, mais aussi au contrôle de l’action publique, à l’utilisation des ressources publiques et à la gouvernance des ressources naturelles », a-t-il insisté. Une telle démarche favoriserait un développement inclusif, renforce la confiance entre les institutions et les populations et contribue durablement à la paix sociale.

Cette expérience sénégalaise offre des pistes de réflexion pour le Gabon. Dans un contexte marqué par des attentes croissantes en matière de gouvernance, renforcer les mécanismes de participation citoyenne et associer davantage la société civile aux décisions publiques pourrait contribuer à consolider les institutions, restaurer la confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics et favoriser un développement véritablement partagé. « La participation citoyenne n’est pas une option. Elle est une exigence démocratique », a conclu le directeur de ONG 3D.