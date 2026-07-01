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Poste SA : conditions de travail et redynamisation au cœur de la visite d’Alfred Ikaka Bobe

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 1 juillet 2026 à 11h55min
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Le directeur général de La Poste SA Alfred Ikaka Bobe en visite d'inspection des services © D.R.
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Ce mercredi 1er juillet 2026 le Directeur général de La Poste SA Alfred Ikaka Bobe, a entamé une importante visite d’inspection au sein des différentes entités de cette entreprise publique. S’il était question d’évaluer la situation sur le terrain, l’objectif principal à terme est de préparer un processus de planification stratégique reposant sur un diagnostic institutionnel complet ainsi qu’une analyse macro et microéconomique.

Au cours de cette descente de terrain Alfred Ikaka Bobe a tenu à s’imprégner des conditions de travail du personnel. « Le diagnostic institutionnel que nous sommes en train de mener passe donc par la force SWOT… Nous avons aussi l’approche PESTEL… pour évaluer l’environnement macroéconomique et microéconomique. », a-t-il expliqué. 

Cette immersion a permis d’inspecter la Direction des services financiers postaux, la Recette principale, le Centre national de Tri, ainsi que la Direction des systèmes d’information, mettant en lumière des réalités diverses, allant de bâtiments vieillissants à des parcs informatiques à moderniser.

Cap sur la souveraineté numérique

Un des points forts de la visite a été la découverte du projet de Data Center. Géré par des ingénieurs gabonais formés localement, ce pôle technologique ambitionne de garantir la souveraineté numérique du pays grâce à des infrastructures connectées par satellite. 

Le Directeur Général s’est montré particulièrement confiant quant à l’avenir de ce projet d’envergure. « Les présentations que nous avons eues aujourd’hui au niveau de ce centre… nous rassurent que nous avons des produits développés par des ingénieurs gabonais… et ces données, nous avons une certaine technicité. », a-t-il confié. 

Par ailleurs, la planification des futures actions ne se fera pas de manière descendante, mais inclusive. Une retraite de travail d’une semaine réunira les cadres et les agents de maîtrise pour définir les priorités à court, moyen et long termes.

Assainissement financier et régularisation des paiements

L’inspection s’inscrit pleinement dans la droite ligne des très hautes instructions du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema pour redynamiser l’entreprise, ce qui nécessite un inventaire exhaustif du patrimoine immobilier, estimé à près de 23 milliards.

Sur le plan social, le Directeur Général a tenu à rassurer le personnel concernant la régularité des paiements des salaires. Grâce à un plaidoyer efficace auprès du Trésor, la situation est désormais totalement maîtrisée. « Nous n’avons plus de retard de paiement. Les quatre derniers mois de salaire ont été payés… et à ce jour, nous sommes en train d’engager donc la dépense pour les salaires du mois de juin », a-t-il affirmé avec clarté.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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