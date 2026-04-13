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Gabon : suspension des élections à la Fegafoot et au CNOG actée par Paul Kessany !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 13 avril 2026 à 18h44min
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Paul Kessany et Adrien Nguema Mba lors de l'annonce de la suspension des éléctions à la Fegafoot et au Cnog © D.R.
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C’est la nouvelle choc prise ce lundi 13 avril 2026 par le Ministère des Sports dans une offensive juridique sans précédent. En effet, Paul Ulrich Kessany a acté la mise hors-jeu des processus électoraux au sein du Comité national olympique gabonais (CNOG) et de la Fédération Gabonaise de Football (Fegafoot). Cette décision a été dictée par les instructions du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema.

Pas d’élection à la Fédération gabonaise de football le 18 avril 2026 à Mouila. C’est le verdict final qui est tombé après un audit minutieux des instances sportives nationales par le ministère de tutelle. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le constat des services ministériels compétents est sans appel. D’autant plus que le rapport décrit une situation administrative non conforme qui paralyse la quasi-totalité des instances. 

Pas d’élection sans conformité, Fegafoot et CNOG stoppés sec par Kessany !

Devant la presse, le membre du gouvernement a démontré que l’absence d’agréments techniques et de récépissés valides consacre un hors-jeu juridique flagrant, en violation directe de la Loi n°033/2020 du 22 mars 2021. Au nom de sa prérogative de pouvoir de police administrative, Paul Ulrich Kessany a prononcé « la suspension immédiate de l’ensemble des processus électoraux ». Pour l’autorité de tutelle, la sincérité et la crédibilité d’un scrutin dépendent de la légalité du corps électoral et de l’entité organisatrice.

« Aucune organisation ne saurait agir délibérément en violation des textes en vigueur », a-t-il martelé. Aussi, la régularisation se veut donc un « impératif catégorique ». Désireux de rétablir l’ordre et ne pas s’arrêter à une décision qui pourrait être perçue comme une sanction, Paul Ulrich Kessany a annoncé la création prochaine d’une « guichet unique » par arrêté conjoint avec le Ministère de l’Intérieur. En effet, ce dispositif exceptionnel, d’une durée de six mois, va centraliser les procédures pour une mise en conformité accélérée.

Toutefois, le ministre de tutelle rassure que la saison sportive actuelle revêt un caractère transitoire pour préserver la compétitivité des athlètes et l’écosystème socio-économique. Par ailleurs, le membre du gouvernement a sollicité  l’appui de ses partenaires internationaux à savoir le Comité olympique international (CIO), la Fédération internationale de football association (FIFA) et la Confédération africaine de football (CAF). Cela permettra de valider cette transition vers un modèle de gouvernance sportive assaini et modernisé.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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[#Déclaration] Gabon : suspension des élections à la Fegafoot et au CNOG Le ministre gabonais des Sports, Paul Ulrich Kessany, annonce la suspension des processus électoraux au sein du CNOG et de la Fegafoot en raison de manquements aux exigences légales. Cette décision s’inscrit dans une réforme globale visant à assainir, encadrer et moderniser le secteur sportif au Gabon, avec la mise en place prochaine d’un guichet unique pour la régularisation des structures. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
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[#Journal] Le 19H30 du 13 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
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