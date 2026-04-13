Gabon : suspension des élections à la Fegafoot et au CNOG actée par Paul Kessany !

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C’est la nouvelle choc prise ce lundi 13 avril 2026 par le Ministère des Sports dans une offensive juridique sans précédent. En effet, Paul Ulrich Kessany a acté la mise hors-jeu des processus électoraux au sein du Comité national olympique gabonais (CNOG) et de la Fédération Gabonaise de Football (Fegafoot). Cette décision a été dictée par les instructions du Chef de l’État Brice Clotaire Oligui Nguema.

Pas d’élection à la Fédération gabonaise de football le 18 avril 2026 à Mouila. C’est le verdict final qui est tombé après un audit minutieux des instances sportives nationales par le ministère de tutelle. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le constat des services ministériels compétents est sans appel. D’autant plus que le rapport décrit une situation administrative non conforme qui paralyse la quasi-totalité des instances.

Devant la presse, le membre du gouvernement a démontré que l’absence d’agréments techniques et de récépissés valides consacre un hors-jeu juridique flagrant, en violation directe de la Loi n°033/2020 du 22 mars 2021. Au nom de sa prérogative de pouvoir de police administrative, Paul Ulrich Kessany a prononcé « la suspension immédiate de l’ensemble des processus électoraux ». Pour l’autorité de tutelle, la sincérité et la crédibilité d’un scrutin dépendent de la légalité du corps électoral et de l’entité organisatrice.

« Aucune organisation ne saurait agir délibérément en violation des textes en vigueur », a-t-il martelé. Aussi, la régularisation se veut donc un « impératif catégorique ». Désireux de rétablir l’ordre et ne pas s’arrêter à une décision qui pourrait être perçue comme une sanction, Paul Ulrich Kessany a annoncé la création prochaine d’une « guichet unique » par arrêté conjoint avec le Ministère de l’Intérieur. En effet, ce dispositif exceptionnel, d’une durée de six mois, va centraliser les procédures pour une mise en conformité accélérée.

Toutefois, le ministre de tutelle rassure que la saison sportive actuelle revêt un caractère transitoire pour préserver la compétitivité des athlètes et l’écosystème socio-économique. Par ailleurs, le membre du gouvernement a sollicité l’appui de ses partenaires internationaux à savoir le Comité olympique international (CIO), la Fédération internationale de football association (FIFA) et la Confédération africaine de football (CAF). Cela permettra de valider cette transition vers un modèle de gouvernance sportive assaini et modernisé.