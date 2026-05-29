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Affaire Bilie-By-Nze : le délibéré de ce jour reporté sine die !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 29 mai 2026 à 20h35min
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Alain-Claude Bilie-By-Nzé en miniature © D.R
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L’épilogue procédural attendu dans l’affaire Alain-Claude Bilie-By-Nze a connu un coup d’arrêt temporaire ce vendredi 29 mai 2026. Et pour cause, l’audience de délibéré relative à la requête en nullité de la procédure, introduite par le conseil de l’ancien Premier ministre, ne s’est finalement pas tenue devant la juridiction compétente de Libreville.

Cette action de la défense, formellement fondée sur les dispositions de l’article 96 du Code de procédure pénale, vise à obtenir l’annulation de l’ensemble des actes d’instruction pour vice de forme ou violation des droits de la défense. L’audience a dû être ajournée en raison de contraintes logistiques exceptionnelles au sein du palais de justice.

Bilie-By-Nze maintenu en prison le temps de la décision !

L’organisation des hommages solennels et l’exposition de la dépouille d’un membre éminent du corps judiciaire auraient donc conduit à cet énième report. Une décision surprenante mais compréhensible qui ne passe pas au sein d’Ensemble Pour le Gabon (EPG). Dans un communiqué, la formation politique a exprimé ses condoléances à la famille éplorée. Non sans manquer de soulever des interrogations d’ordre organisationnel.

La formation dont Alain-Claude Bilie-By-Nze est le président a regretté un télescopage d’agenda institutionnel préjudiciable à la bonne administration de la justice. « Cette situation entraîne un nouveau report dans une procédure particulièrement suivie par l’opinion publique et concernant un homme privé de liberté depuis plus de six semaines », est-il indiqué dans son communiqué de presse devenu viral sur les réseaux sociaux.

Pour EPG, la nature de cette procédure, suivie par l’opinion publique nationale et internationale, exigeait une diligence accrue afin d’éviter un énième renouvellement des délais. L’affaire reste donc en suspens dans l’attente de la fixation d’une nouvelle date d’audience par le greffe de la juridiction. Date à laquelle les magistrats devront se prononcer sur la régularité des poursuites et le maintien, ou non, des liens de la prévention qui pèsent sur Alain-Claude Bilie-By-Nze.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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