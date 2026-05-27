Aïd-el-Kebir : les croyants de la mosquée du Minaret d’Afrique appelés à suivre les préceptes divins

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C’est dans une atmosphère de ferveur religieuse et de recueillement que les fidèles de la mosquée du Minaret d’Afrique, située au quartier Damas dans le cinquième arrondissement, ont célébré l’Aïd el-Kebir, communément appelée la fête du mouton. Hommes, femmes et enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, ont pris part massivement à cette grande prière marquant le 10e jour du mois de Dhul-Hijja. À travers cette célébration du sacrifice, les croyants ont été appelés à renforcer leur foi et leur obéissance aux prescriptions divines dans leur vie quotidienne.

Face à des centaines de fidèles réunis pour l’occasion, l’Imam Mohamed El Alem Hachimi a rappelé la portée spirituelle de cette fête majeure de l’islam. Il a expliqué que l’Aïd el-Kebir intervient après le jour d’Arafat, considéré comme l’un des moments les plus importants du calendrier musulman. « Nous avons la fête du Ramadan et celle de la Tabaski qui marque le 10e jour de l’Hijja. Hier était le jour d’Arafah, un grand jour de bénédictions et de pardon », a-t-il souligné dans sa prédication.

Obéissance et respect des sourates

Au cours de son sermon, l’Imam a exhorté les fidèles au respect des enseignements religieux ainsi qu’aux lois de la République. Il a insisté sur l’importance des prières quotidiennes, du jeûne du Ramadan, de la zakat et de l’éducation des enfants dans les valeurs morales et spirituelles. Selon lui, le croyant doit être un modèle de discipline, de respect et de responsabilité afin de transmettre de bonnes valeurs aux générations futures et de contribuer à une société harmonieuse.

Inspirée du récit du prophète Abraham, prêt à sacrifier son fils avant que Dieu ne lui substitue un mouton, l’Aïd el-Kebir demeure un symbole de foi, de soumission et de partage. Fidèles à cette tradition du prophète Mohammed, les croyants ont célébré cette journée dans la joie, les bénédictions et la fraternité. La prière s’est achevée dans une ambiance conviviale, avec déjà le rendez-vous pris pour l’édition prochaine.