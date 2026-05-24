Gabon : Pepecy Ogouliguende nommée Secrétaire générale du ministère des Affaires sociales 

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Figure engagée de la société civile et défenseure reconnue des droits des femmes, Pepecy Ogouliguende franchit une nouvelle étape dans son parcours public. À l’issue du Conseil des ministres du 22 mai 2026, elle a été nommée Secrétaire générale du ministère des Affaires sociales, chargé de la Protection de l’Enfance et de la Femme. Cette promotion consacre le parcours d’une femme au tempérament affirmé, investie depuis plusieurs années dans les combats liés à l’inclusion sociale, à l’égalité des chances et à la protection des personnes vulnérables. Elle traduit également la volonté des autorités de renforcer la place des questions sociales au cœur de l’action gouvernementale.

À la tête de l’administration des Affaires sociales, Pepecy Ogouliguende succède à Paule Lissenguet Yapa. Ancienne députée de la Transition, elle s’est illustrée durant deux années à l’Assemblée nationale de Transition en portant régulièrement la voix des femmes et des couches sociales défavorisées. Son engagement politique et associatif lui a permis de gagner en visibilité sur les enjeux de gouvernance sociale, de protection de l’enfance et de promotion de la femme dans les sphères publiques et institutionnelles.

Une militante active sur les questions sociales

Fondatrice de l’ONG Malachie, Pepecy Ogouliguende mène depuis plusieurs années des actions de solidarité, notamment à Port-Gentil, en faveur des familles vulnérables et des jeunes filles en difficulté. Très sensible aux questions de parité en politique et d’autonomisation des femmes, elle multiplie les échanges avec des organisations internationales, des associations locales et des ONG afin de faire progresser les débats autour de l’égalité et de la justice sociale. Son réseau et son expérience de terrain constituent des atouts importants pour ses nouvelles fonctions administratives.

Cette nomination intervient dans un contexte où les autorités entendent redynamiser les politiques publiques liées à la protection de l’enfance et aux droits des femmes. Lors de la polémique sur les disparitions d’enfants au Gabon, Pepecy Ogouliguende s’était notamment illustrée par ses prises de position fermes en faveur d’un durcissement des sanctions contre les auteurs de violences sexuelles, plaidant notamment pour la castration chimique des violeurs, pédophiles et auteurs d’inceste. Des positions qui avaient suscité de nombreux débats au sein de l’opinion publique.