National foot 1/17e j : 10e victoire d’affilée de Mangasport sous Mouyouma !

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Depuis la nomination de Thierry Mouyouma sur le banc, le club de Moanda affiche une forme étincelante et vient d’aligner un dixième succès consécutif en championnat. Au terme d’un match à rebondissements, les Miniers l’ont emporté cet après-midi face à l’Oyem Athletic Club (4-3). La preuve palpable qu’avec l’ancien sélectionneur national des Panthères du Gabon, plus rien ne peut arrêter l’AS Mangasport.

Cette rencontre prolifique de la 17e journée du National foot 1 a témoigné de la force de caractère instillée par l’ancien sélectionneur national des Panthères du Gabon remercié en janvier 2026. En l’espace de quelques mois, le technicien gabonais a transformé sa formation en une véritable machine à gagner. Tactiquement inspiré et fin meneur d’hommes, Thierry Mouyouma s’affirme plus que jamais comme l’un des entraîneurs les plus talentueux et en vue du football local.

Mouyouma et Mangasport plus que jamais dans la course au graal !

Sous la houlette de Thierry Mouyouma, l’AS Mangasport produit un jeu offensif séduisant. Capable de bousculer n’importe quel bloc adverse, même si le frisson de ce score de 4-3 rappelle que la quête des sommets exige de rester sur le qui-vive.Pourtant, malgré ce rythme de champion et cette impressionnante moisson de points, les pensionnaires de Moanda doivent encore ronger leur frein.

En effet, l’AS Mangasport pointe actuellement à la deuxième place du classement, à une petite longueur du leader. Pour s’emparer définitivement dudit fauteuil, les hommes de Thierry Mouyouma devront capitaliser sur leur forme XXL tout en espérant un faux pas du Stade Mandji. Le sprint final s’annonce d’ores et déjà épique. La confrontation directe lors du match retour face au leader s’annonce comme le véritable juge de paix de la saison. Entre-temps TH fait des émules !