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Gabon : Eramet Comilog mobilise la jeunesse à travers l’initiative Mine The Future

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 avril 2026 à 18h21min
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Une vue des participants à l'l’initiative Mine The Future organisée par Eramet-Comilog © D.R.
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Les 9 et 10 avril 2026, s’est tenu l’initiative Mine The Future, portée par Eramet Comilog en partenariat avec la Fondation Lékédi Biodiversité, l’École des Mines et de la Métallurgie ainsi qu’Agapéco. Un événement qui a rassemblé près de 150 étudiants de divers horizons universitaires notamment de Koulamoutou, de l’E3MG, de Polytechnique, de l’USTM, de la Faculté des Sciences et 60 élèves de 3ème originaires de Bakoumba et Moanda avec comme ambition les édifier sur les opportunités professionnelles en lien avec les ressources naturelles. 

En effet, l’objectif central de ce rendez-vous était de transformer la perception des ressources naturelles en opportunités professionnelles concrètes. À travers une approche immersive, les participants ont découvert des métiers d’avenir encore méconnus mais essentiels au développement durable du Gabon. 

L’événement a mis en lumière des carrières telles qu’océanographe, ingénieur environnement, spécialiste en gestion des déchets ou encore expert en biodiversité. Comme l’a souligné Leod-Paul Batolo, Administrateur Directeur Général de Comilog, la jeunesse se trouve à un « moment charnière » où les trajectoires professionnelles doivent intégrer les enjeux écologiques. 

L’ADG de la Comilog Leod Paul Batolo © D.R.

Eric Willaume, de la Fondation Lékédi Biodiversité, a renchéri en précisant que travailler dans l’environnement exige désormais des « compétences pointues », allant de la biologie à la médiation sociale.

Une synergie d’acteurs pour un impact local

L’événement s’est articulé autour d’ateliers participatifs et de keynotes traitant de l’agriculture, de l’eau et de l’emploi. Agapéco a joué un rôle clé dans l’animation de ces formats, favorisant l’engagement collectif et la co-construction de solutions adaptées aux réalités locales.

Pour Eramet Comilog, cette initiative s’inscrit dans sa stratégie RSE « Act for Positive Mining ». En reliant l’exploitation des ressources au développement des compétences locales, l’entreprise affirme sa volonté de faire des ressources naturelles un levier de croissance durable pour les populations et les territoires gabonais. Mine The Future prouve ainsi que l’écologie et l’économie peuvent former un socle solide pour l’avenir des jeunes.

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 13 avril 2026 à 18h21min
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