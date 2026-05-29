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Procès Esther Miracle : 248 millions FCFA à verser aux victimes, les 8 prévenus en liberté !

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 29 mai 2026 à 13h05min
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Le navire Esther Marine © D.R.
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Plus de trois ans après le tragique naufrage du navire Esther Miracle survenu au large des côtes librevilloises en mars 2023, le Tribunal correctionnel de Libreville a rendu, ce jeudi 28 mai 2026, son jugement en première instance. Pour rappel, ce drame maritime avait coûté la vie à 34 personnes, fait 7 disparus et laissé 124 rescapés.

Le jeudi 28 mai 2026 restera assurément une date mémorable pour le combat des victimes du drame le plus lourd en pertes en vie humaine dans notre pays. Sur l’action publique, la formation de jugement a retenu la culpabilité de huit des prévenus poursuivis, notamment, pour le délit de mise en danger de la vie d’autrui. Parmi les personnes condamnées figure l’ancien Directeur général de la Marine marchande.

Esther Miracle, la fin du long feuilleton !

Les juges du siège ont prononcé à leur encontre des mis en cause une peine de 38 mois d’emprisonnement ferme. Cette décision emporte une amende pénale d’un million de francs CFA chacun. Toutefois, par le jeu de la computation des délais de détention provisoire, cette peine couvre la période de leur détention préventive, entraînant leur libération immédiate.

À l’inverse, le Directeur général de la compagnie armatrice, la Royal Coast Marine, a été relaxé. À cet effet, il est déchargé de sa responsabilité pénale, bien que la société en tant que personne morale et plusieurs préposés aient été condamnés. Sur l’action civile, le tribunal a reçu les constitutions de partie civile et a condamné solidairement les prévenus au versement de 248 millions de francs CFA à titre de dommages-intérêts.

Il s’agit de la réparation des préjudices subis. Ce quantum indemnitaire est toutefois jugé dérisoire par les conseils des victimes. D’ailleurs, insatisfaits de la somme imposée aux prévenus, le collège d’avocats des parties civiles a d’ores et déjà manifesté son intention d’interjeter appel de cette décision de justice. À l’heure où nous couchons ces lignes, les avis sont diversement appréciés par les observateurs.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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