Sénégal : Ousmane Sonko, élu président de l’Assemblée nationale !

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Ousmane Sonko a été élu, ce mardi 26 mai 2026, président de l’Assemblée nationale. Le leader des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), qui avait suspendu son mandat de député pour incompatibilité avec ses fonctions exécutives, succède à El Malick Ndiaye, démissionnaire dimanche.

Le vote s’est déroulé dans une ambiance électrique, révélatrice des fractures profondes qui traversent le pays. Pourtant au final c’est Ousmane Sonko qui a recueilli 132 voix pour et une abstention, sur les 133 parlementaires présents. Toutefois, ce score cache un boycott. Celui de l’opposition et les députés non-alignés qui ont refusé de siéger, qualifiant d’« illégale » la réintégration du chef de file de Pastef.

Ousmane Sonko pas revanchard du tout !

L’Assemblée compte au total 165 élus et seulement 133 ont accepté de se prêter au jeu de la démocratie participative. Il va sans dire qu’après une semaine de séisme institutionnel, qui a vu la rupture entre le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, et son désormais ex-Premier ministre, limogé vendredi dernier, la tension reste vive au Sénégal. Pour le remplacer à la primature, le président Faye a nommé lundi Ahmadou Al Aminou Lô.

Lors de son discours d’installation, Ousmane Sonko a salué la compétence et le dévouement de son successeur, qu’il qualifie de « travailleur acharné ». Mais le nouveau président du Parlement n’a pas caché son amertume face à la fin de l’attelage exécutif. Le nouveau patron du perchoir a deploré la mise à l’écart de Pastef dans les tractations politiques. « Notre formation politique n’a pas été associée aux consultations ayant conduit à la nomination d’un Premier ministre », a-t-il regretté. Un rebond décisif !