Derniers articlesECONOMIE

PLFR 2026 : les prévisions de croissance du Gabon contredites par la BAD

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 29 mai 2026 à 17h30min
1 514 Temps de lecture 1 minute
Une vue du siège social de la Banque africaine de développement © D.R.
Ecouter l'article

Le Projet de loi de finances rectificative (PLFR) 2026 présenté par le gouvernement revoit fortement à la baisse les ambitions économiques du Gabon. Alors que la loi de finances initiale tablait sur une croissance de 6,5 %, les nouvelles prévisions ramènent désormais cette estimation à 4 %. Libreville justifie cette révision par un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, les recommandations du FMI et de la CEMAC, ainsi que par la nécessité de préserver les équilibres budgétaires. Malgré ce ralentissement, les autorités assurent que l’économie restera soutenue par le dynamisme du secteur hors pétrole, attendu à +4,4 %, et par une hausse de la production pétrolière et minière.

Le gouvernement met également en avant plusieurs hypothèses favorables pour soutenir cette trajectoire, notamment une augmentation de 3,1 % de la production pétrolière, un prix du baril gabonais porté à 75 dollars et une progression de la production d’or de 100 %. Toutefois, ces perspectives positives sont contrebalancées par une forte baisse des investissements publics, ramenés à 1 169 milliards FCFA contre plus de 2 137 milliards FCFA prévus initialement. Cette réduction est liée à la déprogrammation de plusieurs projets faute d’études de faisabilité, tandis que les charges de la dette continuent d’augmenter.

La BAD plus prudente sur les perspectives gabonaises

De son côté, la Banque africaine de développement (BAD) affiche une vision beaucoup plus prudente pour l’économie gabonaise. Dans son rapport publié en mai 2026, l’institution panafricaine prévoit une croissance de seulement 2,7 % pour le Gabon en 2026, bien en dessous des 4 % annoncés dans le PLFR. La BAD estime que les économies africaines restent exposées aux tensions géopolitiques mondiales, à la volatilité des prix des matières premières et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement.

L’institution souligne également les risques liés à l’endettement croissant, à la pression inflationniste et à la fragilité des finances publiques dans plusieurs pays producteurs de pétrole. Pour la BAD, même si la hausse des cours du pétrole peut temporairement soutenir les recettes du Gabon, elle ne suffit pas à garantir une croissance forte et durable. Des réformes structurelles sont nécessaires à savoir, une meilleure mobilisation des recettes internes, davantage de discipline budgétaire et une diversification accélérée de l’économie afin de réduire la dépendance aux hydrocarbures.

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 29 mai 2026 à 17h30min
1 514 Temps de lecture 1 minute
Photo de Karl Makemba

Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

Articles similaires

SOS : appel à solidarité pour l’acteur  Brice Chanel Mapaga atteint de cancer

29 mai 2026 à 16h36min

Forum Jeunes du Gabon : la 1ère édition prévue ce samedi 30 mai à Mouila !

29 mai 2026 à 16h05min

Afrique : Le déficit commercial au plus bas depuis dix ans

29 mai 2026 à 15h51min

Art africain : Bordeaux ouvre la voie au retour de 33 œuvres rares du peuple Tsogo à Libreville

29 mai 2026 à 15h46min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Journal] Le 12H30 du 29 mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 12H30 du 29 mai 2026
[#RevuedePresse] Revue de presse du 29 Mai 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#RevuedePresse] Revue de presse du 29 Mai 2026
🔴 [FlashInfos] Rhinosclérome : cette maladie rare qui fait bomber les yeux 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] Rhinosclérome : cette maladie rare qui fait bomber les yeux
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴[FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
🔴 [FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
🔴 [FlashInfos] La Mairie doit-elle sévir face aux nuisances sonores des églises et des bars ?
S'abonner
Bouton retour en haut de la page