SEEG : Fermeture des agences commerciales le 27 mai 2026

Ecouter l'article

Libreville, le 26 mai 2026, La SEEG informe son aimable clientèle de la fermeture exceptionnelle de toutes ses agences commerciales le mercredi 27 mai 2026, déclaré férié en raison de la célébration de la fête de la Tabaski

La réouverture des agences commerciales interviendra le jeudi 28 mai 2026 dès 07h45mn.

Toutefois, les opérations d’achat d’unités EDAN auprès des partenaires agréés (points de vente SEEG POWER, MOBILEDAN) et le paiement des factures via Airtel Money, Moov Money ou BGFIMOBILE seront assurés comme à l’accoutumée.

La SEEG remercie sa clientèle de sa bonne compréhension