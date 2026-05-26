National Foot 1/16e : quasi statu quo au classement !

Ecouter l'article

Au sortir de cette 16e levée du National Foot, le tableau d’affichage de l’élite offre une impression de surplace. Si les filets ont tremblé, la hiérarchie, elle, est restée solidement ancrée sur ses bases, prolongeant un suspense insoutenable à tous les étages de la compétition. Avec le mano a mano qui se poursuit en tête entre le Stade Mandji et l’As mangasport.

Dans la course au graal, l’Association Sportive Omnisports Stade Mandji garde la main. Les Port-Gentillais conservent précieusement leur fauteuil de leader, mais sentent plus que jamais le souffle chaud de leur dauphin dans le cou. Juste derrière, l’AS Mangasport reste embusquée à une petite longueur, prête à punir le moindre faux pas du patron. Derrière ce duo de feu, l’Oyem Athletic Club fait de la résistance.

Malgré une passe difficile et des prestations en demi-teinte, la formation d’Oyem s’accroche à son strapontin sur le podium (3e). La véritable opération comptable de la journée est à mettre au crédit de l’Ogooué FC, qui s’offre une bouffée d’oxygène en grimpant au 4e rang, éjectant au passage le FC Canon 105 qui glisse à la 5e place après une sortie manquée.Si les sommets restent stables, les grandes manœuvres font rage dans les bas-fonds du classement.

Là-bas, le spectre de la relégation commence à hanter les esprits de deux formations. D’une part, l’Union sportive de Bitam qui se retrouve en sursis avec un maigre capital de 7 unités. Le club du département du Ntem est en panne de carburant et voit la ligne de flottaison s’éloigner. D’autre part, l’AS Dikaki demeure lanterne rouge incontestée. À quelques encablures du dénouement, le statu quo de cette 16e étape pourrait bien être le calme qui précède la tempête.