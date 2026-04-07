Fegafoot : une élection sous tension avec plus de 80 % de clubs hors cadre légal

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Alors que la Fédération gabonaise de football (Fegafoot) s’apprêterait à organiser un scrutin majeur, l’analyse des situations administratives de ses clubs membres révèle qu’une écrasante majorité évoluerait en dehors des exigences légales. Selon des données issues d’un recensement administratif, plus de 80 % des clubs de première et deuxième divisions seraient en situation d’irrégularité, une réalité qui, selon le ministère des Sports, pourrait remettre en cause la validité même des processus électoraux en cours.

Le tableau des situations administratives des clubs de D1 et D2, dont Gabon Media Time a pu consulter copie, met en lumière une anomalie structurelle profonde. Sur 22 clubs recensés, aucun ne présenterait une conformité administrative complète, entre agréments techniques expirés, absence de récépissés et défaut d’enregistrement. Une situation qui traduirait un dysfonctionnement systémique du mouvement sportif national.

Une non-conformité généralisée qui interrogerait la légalité des compétitions

Dans l’élite du football gabonais, la situation serait particulièrement préoccupante. Plusieurs clubs emblématiques évolueraient avec des agréments expirés ou inexistants, tandis que d’autres ne disposeraient ni d’avis technique ni de reconnaissance administrative. En deuxième division, le constat serait encore plus sévère, avec des clubs non enregistrés ou totalement dépourvus de base légale .

Selon le ministère des Sports, qui aurait conduit un recensement du 18 février au 3 mars 2026, « le fonctionnement du mouvement sportif national demeurerait, dans sa très grande majorité, en déphasage manifeste avec les exigences légales et réglementaires en vigueur ». Une appréciation qui confirmerait le caractère massif de cette irrégularité.

Des fondements juridiques fragilisés par l’absence d’agréments

Sur le plan légal, la situation serait loin d’être anodine. La loi n°033/2020 du 22 mars 2021 subordonne l’exercice des activités sportives à l’obtention d’un agrément technique, tandis que la loi n°35/62 du 10 décembre 1962 impose la délivrance d’un récépissé pour toute association. En l’absence de ces documents, les clubs concernés pourraient être considérés comme dépourvus d’existence juridique.

Le ministère rappellerait ainsi que « la régularité administrative constitue la condition déterminante de l’existence juridique et de la capacité d’agir des organisations sportives ». Dès lors, les actes posés par ces entités, y compris leur participation aux compétitions, pourraient être juridiquement contestables.

C’est dans ce contexte que la tenue de l’élection annoncée à la Fegafoot pourrait être fragilisée. En effet, le corps électoral étant composé de clubs, ligues et associations, leur irrégularité administrative pourrait entacher la sincérité et la légalité du scrutin.

Le ministère des Sports en appellerait ainsi à la responsabilité des acteurs concernés, en les invitant à surseoir à tout processus électoral jusqu’à la mise en conformité préalable des structures. Cette position s’inscrirait dans une volonté plus large de « restauration du cadre légal et réglementaire » du sport gabonais.

Dans cette perspective, la mise en place d’un guichet unique de régularisation administrative serait envisagée afin d’accompagner les acteurs vers la conformité. Une réforme qui, si elle se concrétise, pourrait marquer un tournant décisif dans la gouvernance du football gabonais, à condition que la volonté politique se traduise en actes.