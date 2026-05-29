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Gabon : EPG alerte sur les conditions « préoccupantes » de détention de Bilie-By-Nze

Photo de Karl Makemba Karl Makemba Envoyer un courriel 29 mai 2026 à 17h25min
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EPG s'inquiète des conditions de détention de Bilie-By-Nze © Montage GMT
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Le parti politique Ensemble pour le Gabon (EPG) a lancé une nouvelle alerte sur les conditions de détention de son président, Alain-Claude Bilie-By-Nze, toujours incarcéré à la prison centrale de Libreville. Dans un communiqué lu le 28 mai par son vice-président, Théophile Makita-Niembo, la formation politique dénonce des conditions jugées « particulièrement préoccupantes, indignes et contraires aux exigences élémentaires de respect de la dignité humaine ». EPG affirme que l’ancien Premier ministre subirait un isolement « physique, intellectuel et humain » de plus en plus sévère, appelant les autorités gabonaises à mettre un terme à une situation qui, selon le parti, « n’honore pas notre pays ».

Selon le communiqué, Alain-Claude Bilie-By-Nze ne serait plus autorisé à sortir marcher dans la cour de la prison centrale de Libreville et ne verrait quotidiennement « que la personne chargée de lui apporter sa nourriture ». Ses contacts avec l’extérieur seraient strictement limités à ses avocats trois jours par semaine et à sa famille uniquement le dimanche. EPG estime que ces restrictions aggravent une détention déjà dénoncée par les proches de l’opposant, lesquels avaient récemment alerté « l’opinion nationale et internationale » sur la dégradation continue de ses conditions de détention.

Des contestations judiciaires toujours en cours

Le parti souligne également que cette détention intervient dans un contexte de fortes contestations procédurales. Les avocats de l’ancien chef du gouvernement ont introduit une nouvelle requête en nullité de procédure examinée le 26 mai 2026 par la deuxième chambre d’accusation près la cour d’appel judiciaire de Libreville. Cette audience portait notamment sur « le respect strict des délais imposés au magistrat instructeur » ainsi que sur les demandes d’actes formulées par les différentes parties. La juridiction doit rendre sa décision le 29 mai 2026, notamment sur la demande de levée du mandat de dépôt visant Alain-Claude Bilie-By-Nze.

Dans son communiqué, EPG affirme que « des pratiques, des décisions et des situations manifestement en dehors du cadre fixé par le Code de procédure pénale » apparaissent à plusieurs étapes du dossier. Le parti cite notamment « la prescription de faits vieux de plus de 18 ans », le « non-respect des délais légaux » et des interrogations sur « la qualification même des faits reprochés ». Ensemble pour le Gabon estime que cette affaire dépasse désormais le seul cas de son président et engage « la crédibilité même de notre justice, l’équilibre de nos institutions et l’avenir de l’État de droit au Gabon ». Le mouvement appelle enfin « les démocrates », les organisations de défense des droits humains et « les consciences libres » à rester vigilants face aux « dérives observées » dans cette affaire.

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Karl Makemba

Engagé et passionné, Karl Makemba met son expertise et sa plume au service d’une information rigoureuse et indépendante. Fidèle à la mission de Gabon Media Time, il contribue à éclairer l’actualité gabonaise avec une analyse approfondie et un regard critique. "La liberté d'expression est la pierre angulaire de toute société libre." – Kofi Annan

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