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À l’issue du Conseil des ministres du vendredi 22 mai 2026, le journaliste gabonais Chamberlain Moukouama a été nommé chargé d’études au ministère de l’Éducation nationale. Un choix accueilli de manière mitigée dans la toile où d’aucuns se questionnent sur la poursuite de soj activité critique numérique acquise envers la 5eme République conduite par Brice Clotaire Oligui Nguema.

Dans l’entourage du nouveau promu, on salue une opportunité louable pour les voix fortes de la toile. Ainsi donc, l’intégration de ce fin connaisseur des réalités sociales au sein d’un ministère de l’Éducation nationale, secteur structurellement en ébullition, est un perçu comme un soutien de poids pour la ministre de tutelle Camélia Ntoutoume-Leclercq. Chamberlain Moukouama devrait insuffler un regard neuf, pragmatique et proche du terrain.

Chamberlain Moukouama, une bonne ou mauvaise nouvelle ?

S’il est admis qu’il est apable de dynamiser des réformes souvent jugées trop bureaucratiques, d’autres y voient une promotion de complaisance. En effet, dans les cercles politiques et syndicaux, la lecture de cet acte de nomination s’avère nettement plus risible. De nombreux observateurs n’hésitent pas à qualifier cette promotion de « retour d’ascenseur ». Pour ses détracteurs, il s’agit donc avant tout d’une récompense politique de son activisme.

Cependant, loin d’une polémique sur la méritocratie, une question taraude désormais les internautes. Chamberlain Moukouama va-t-il continuer de sillonner l’intérieur du pays pour dénoncer les travers sociaux ? Connu pour ses vidéos percutantes et son ton sans concession, le nouveau chargé d’études pourra-t-il concilier sa verve numérique avec le strict devoir de réserve qu’impose sa nouvelle fonction publique ? Pour beaucoup, cette nomination pose les jalons d’un dilemme cornélien. Le temps nous en dira plus !