Gabon : les licences d’exploitation des opérateurs de téléphonie expirées en 2027 !

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Le paysage numérique gabonais va assurément connaître une reconfiguration opérationnelle, réglementaire et financière en 2027 avec le renouvellement des licences de Moov Africa Gabon Télécom et Airtel Gabon. En effet, les deux leaders du marché de la téléphonie mobile en termes de parcs d’abonnés, devront reconduire pour une période de 10 ans devant l’Agence de régulation des communications électroniques et de la poste (ARCEP).

Filiale de Maroc Telecom et filiale de Bharti Airtel, les deux mastodontes de la téléphonie mobile dans notre pays ont un rendez-vous institutionnel en juin 2027. Si en 2017, l’attribution de licences à neutralité technologique avait offert aux opérateurs une flexibilité qui leur permettait d’orchestrer leurs montées en gamme technologiques sans solliciter de nouveaux titres de propriété auprès du régulateur, cette option pourrait être figée dans un an.

Vers une licence d’exploitation adaptée aux besoins des consommateurs !

La licence neutre avait offert aux deux leaders du secteur une optimisation industrielle valorisée à 9 milliards de FCFA par licence, à l’issue de quatre mois de négociations intensives. L’opération de reconduction dans quelques mois se veut donc une opportunité macroéconomique de premier ordre. Et ce, d’autant plus qu’elle devrait garantir une recette fiscale directe d’au moins 18 milliards de FCFA pour les caisses de l’État en 2027.

Toutefois, la stratégie gouvernementale ne se limitera pas à une simple transaction financière. D’ailleurs, lors du SingConnect , un rendez-vous annuel organisé par la Société d’incubation numérique du Gabon (Sing), le ministre de l’Économie Numérique, Mark Alexandre Doumba, a annoncé la couleur. Pour le membre du gouvernement, la reconduction ne doit pas être une opération tacite mais une occasion pour la 5eme République de fixer le cap de cette collaboration. Le ton est donné !