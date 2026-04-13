Port-Gentil : Oligui Nguema inaugure des infrastructures au cœur de sa stratégie de transformation

Ecouter l'article

En visite officielle dans l’Ogooué-Maritime, le président de la République Brice Clotaire Oligui Nguema a procédé, le 13 avril 2026 à Port-Gentil, à l’inauguration de plusieurs infrastructures majeures. Énergie, sécurité alimentaire et justice des mineurs : ces réalisations s’inscrivent dans une dynamique de transformation visant à améliorer concrètement les conditions de vie des populations.

Après plusieurs jours et de fortes attentes exprimées par les populations locales, le Chef de l’État a matérialisé son passage dans la capitale économique par des actes concrets. Cette séquence d’inaugurations intervient dans un contexte où Port-Gentil réclame davantage d’investissements structurants, à la hauteur de son poids économique.

Dès le début de cette journée, le président a pris part à la levée des couleurs au gouvernorat, avant d’entamer une tournée axée sur des projets à fort impact social et économique.

Un centre emplisseur de gaz pour sécuriser l’approvisionnement énergétique

Première étape de cette tournée : l’inauguration du centre emplisseur de gaz butane de la SGEPP. Cette infrastructure, opérationnelle depuis juin 2025, affiche une capacité de production de 3 000 bouteilles par jour, soit 864 000 bouteilles par an.

Le président Brice Clotaire Oligui Nguema entouré des membres du gouvernement © D.R.

Elle vise à renforcer l’approvisionnement en gaz domestique dans la province, tout en contribuant à réduire les tensions récurrentes sur ce produit essentiel. Le projet a également une dimension sociale, avec la création d’environ 100 emplois directs et indirects, en priorité pour les populations locales.

Un pôle de sécurité alimentaire pour structurer les circuits vivriers

Dans un second temps, le Chef de l’État a procédé à la mise en service du marché Paul Moukala, désormais érigé en Pôle de Sécurité Alimentaire. Cette infrastructure entend jouer un rôle clé dans la structuration des circuits de distribution des produits vivriers.

Doté de 120 étals et 11 box, ce marché vise à améliorer l’accès des producteurs locaux au marché urbain, tout en contribuant à la stabilisation des prix. Il s’inscrit dans un programme plus large incluant la réhabilitation de 4,4 kilomètres de voiries et le renforcement de l’éclairage public.

Une maison d’arrêt pour mineurs au nom de la dignité et de la réinsertion

Enfin, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a visité la Maison d’Arrêt pour Mineurs de Port-Gentil, une première au Gabon. Dotée de 50 chambres et d’espaces éducatifs, cette structure répond à un impératif de modernisation du système pénitentiaire.

Elle vise à garantir le respect des droits humains, à favoriser la réinsertion des jeunes détenus et à réduire la surpopulation carcérale, un défi récurrent dans le pays.

Une stratégie multisectorielle au service du développement

À travers ces trois projets, le gouvernement affiche une approche intégrée du développement, combinant souveraineté énergétique, sécurité alimentaire et justice sociale.

Cette démarche traduit la volonté de faire de l’action publique un levier concret d’amélioration du quotidien des citoyens, au-delà des discours.

Entre annonces et attentes de résultats durables

Si ces réalisations sont saluées, elles s’inscrivent dans une attente plus large des populations, notamment en matière d’infrastructures, d’emploi et de pouvoir d’achat.

À Port-Gentil, cette séquence présidentielle marque une étape importante. Mais elle ouvre également une nouvelle phase : celle de l’évaluation de l’impact réel de ces projets dans la durée. Car pour les populations, l’enjeu n’est plus seulement d’inaugurer, mais de transformer durablement.