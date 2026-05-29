SOS : appel à solidarité pour l’acteur  Brice Chanel Mapaga atteint de cancer

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Le monde du cinéma gabonais est aujourd’hui mobilisé autour de l’un de ses visages les plus connus, à savoir l’acteur Brice Chanel Mapaga. Selon des informations relayées par un appel à la solidarité diffusé sur les réseaux sociaux, son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale importante. D’où l’appel aux dons lancé afin de soutenir financièrement ses soins.

Selon les informations parvenues à la rédaction de Gabon Media Time, Brice Chanel Mapaga serait atteint d’un cancer de la moelle épinière. Le comédien est actuellement interné au Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Akanda, au service de cancérologie. Au regard de sa contribution au rayonnement du cinéma gabonais, nombreux sont ceux qui estiment qu’il est temps de lui rendre l’ascenseur. Ainsi, l’appel à la solidarité vise aussi bien les citoyens que les autorités publiques, les opérateurs économiques, les artistes, les influenceurs et toutes les personnes de bonne volonté.

Les initiateurs de cette campagne espèrent une mobilisation à la hauteur de l’urgence médicale à laquelle fait face l’acteur. Les contributions peuvent être effectuées via le compte Airtel Money 074 69 69 41 mis à disposition pour l’occasion, au nom d’Alix Noëlla N, avec la date limite des dépôts fixée au 15 juin 2026.

Une mobilisation attendue de la part des gabonais

Cette situation rappelle la formidable capacité de mobilisation dont savent faire preuve les Gabonais lorsqu’il s’agit de soutenir l’un des leurs. Récemment, lors du House of Challenge auquel participait Moupita, un important élan de solidarité avait été observé à travers le pays et sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, c’est une autre bataille qui se joue, celle de la santé et de la survie d’un artiste qui a consacré une partie de sa vie à divertir et valoriser la culture gabonaise. Pour beaucoup, chaque contribution, même modeste, peut représenter un espoir supplémentaire dans le combat que mène actuellement Brice Chanel Mapaga contre la maladie.

Rappelons que depuis plus d’une décennie, Brice Chanel Mapaga s’est imposé comme l’un des acteurs les plus actifs de sa génération. Son parcours artistique l’a conduit à participer à plusieurs productions qui ont marqué le paysage cinématographique gabonais. On le retrouve notamment dans Hôtel Mindoubé de Samantha Biffot en 2012, puis dans L’Œil de la cité, récompensé par le Prix Canal+ au Fespaco 2013.

Il a également joué dans Crimes et Pouvoir de Dominique Donatien, Tout est accompli de François Onana, ainsi que dans le film Makeba de Fernand Lepoko. Les téléspectateurs l’ont aussi découvert dans la série Les Go Bitomes, plusieurs web-séries produites par Maman Lydie Production, sans oublier sa participation à Ôbatanga d’Alex Ogou, sacrée meilleure série au Fespaco 2023.