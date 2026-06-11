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Gabon : premier bilan encourageant pour le programme de recrutement Olam Palm

Photo de Blandine Biloghe Blandine Biloghe Envoyer un courriel 11 juin 2026 à 12h57min
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Trois mois seulement après le coup d’envoi du vaste programme de recrutement de 1 500 récolteurs, placé sous le haut patronage du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, les promesses se transforment en réalités concrètes. Olam Palm Gabon vient de franchir un nouveau cap symbolique dans son combat quotidien en faveur de l’emploi des jeunes et contre la précarité. L’entreprise agro-industrielle prouve ainsi que la terre gabonaise reste un formidable gisement d’opportunités économiques.

C’est sur le site d’Awala, niché dans le département de Kango, que l’entreprise et les représentants du Programme national de promotion de l’emploi (PNPE) se sont réunis pour une célébration inédite. L’objectif ? Mettre à l’honneur et récompenser les dix jeunes récolteurs les plus performants depuis leur intégration. Loin des simples félicitations d’usage, les lauréats sont repartis avec des kits de cadeaux et des primes de performance exceptionnelles

Grâce à leur ardeur à la tâche, certains ont même cumulé de généreux bonus qui viennent s’ajouter à leur salaire mensuel. « Cette démarche s’inscrit dans une vision de long terme consistant à promouvoir l’excellence et à encourager le mérite », expliquent les responsables d’Olam Palm Gabon.

Un signal fort envoyé à la jeunesse gabonaise

Au-delà des récompenses individuelles, les données globales du programme s’avèrent particulièrement réjouissantes. Alors que les métiers agricoles souffrent parfois d’un déficit d’image, le taux de déperdition au sein de cette nouvelle vague de recrues s’avère extrêmement faible. Ce constat témoigne d’un véritable changement de paradigme et d’une adhésion croissante de la jeunesse locale à la culture de l’effort. Discipline, engagement et détermination caractérisent ces nouveaux travailleurs de la terre.

Né d’un partenariat stratégique entre l’État gabonais et le géant de l’agro-industrie, ce projet démontre qu’une synergie public-privé efficace peut changer des vies. À travers le succès de la cérémonie d’Awala, le message adressé aux jeunes du pays est limpide : le secteur agricole offre désormais des carrières stables, valorisantes et financièrement attractives pour quiconque choisit la voie de la persévérance.

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