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Awala : Olam Palm Gabon récompense les jeunes qui transforment l’emploi en réussite

Photo de Lyonnel Mbeng Essone Lyonnel Mbeng Essone Follow on X Envoyer un courriel 8 juin 2026 à 20h32min
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Une vue des récipiendaires Olam Palm Gabon à Awala © D.R.
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Trois mois après le lancement du recrutement de 1 500 récolteurs dans le cadre du partenariat entre l’État gabonais et Olam Palm Gabon, les premiers résultats sont au rendez-vous. À Awala, dans le département de Kango, l’entreprise citoyenne a distingué les 10 jeunes récolteurs les plus performants du programme mis en œuvre avec le Programme National de Promotion de l’Emploi (PNPE). Preuve de son engagement en faveur de l’employabilité des jeunes et de la valorisation du mérite.

Lancée sous le haut patronage du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, cette campagne exceptionnelle de recrutement ambitionne d’offrir des opportunités d’emploi durables à la jeunesse gabonaise tout en répondant aux besoins de développement du secteur agro-industriel. Trois mois après leur intégration, les premiers indicateurs témoignent d’une dynamique encourageante sur le terrain.

Une jeunesse présente à l’appel de l’emploi d’Olam Palm Gabon

Réunis sur le site d’Awala, les représentants d’Olam Palm Gabon et du Programme National de Promotion de l’Emploi ont célébré les performances des jeunes recrues qui se sont distinguées par leur assiduité, leur discipline et leurs résultats.

Au-delà des chiffres, cette cérémonie a permis de mettre en lumière le potentiel de nombreux jeunes Gabonais souvent confrontés aux difficultés d’insertion professionnelle. Selon les responsables de l’entreprise, le faible taux de déperdition observé depuis le lancement du programme constitue un signal positif quant à l’adhésion des bénéficiaires à cette opportunité professionnelle.

Instantané des échanges à Olam Palm Gabon à Awala © D.R.

« Ces jeunes démontrent chaque jour que la jeunesse gabonaise est prête à relever les défis du développement économique du pays. Leur réussite est la preuve que, lorsqu’on leur offre une opportunité, ils savent la saisir et la transformer en succès », a souligné la Direction générale d’Olam Palm Gabon.

Les dix meilleurs récolteurs ont ainsi reçu des kits de récompense ainsi que des primes exceptionnelles de performance, venant s’ajouter à leurs revenus mensuels.

Le mérite comme moteur de l’insertion professionnelle

À travers cette initiative, Olam Palm Gabon entend promouvoir une culture de l’excellence fondée sur le travail, la persévérance et l’engagement. Pour l’entreprise, la reconnaissance du mérite constitue un levier essentiel pour encourager les performances individuelles et renforcer l’attractivité des métiers agricoles.

Cette démarche s’inscrit également dans une vision plus large de soutien aux politiques publiques d’emploi et d’insertion professionnelle. En contribuant à la création de milliers d’emplois directs et indirects, le secteur agro-industriel apparaît aujourd’hui comme l’un des principaux gisements d’emplois pour la jeunesse gabonaise.

La cérémonie d’Awala envoie ainsi un message fort : avec de la volonté, de la formation et des opportunités adaptées, les jeunes Gabonais peuvent pleinement participer à la transformation économique du pays et bâtir leur avenir dans des secteurs porteurs de croissance.

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Lyonnel Mbeng Essone

Rédacteur en chef adjoint, je suis diplômé en droit privé. J'ai longtemps fourbi mes armes dans les cabinets juridiques avant de me lancer dans le web journalisme. Bien que polyvalent, je me suis spécialisé sur les questions sociétés, justice, faits-divers et bien sûr actualités sportives.

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