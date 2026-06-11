Gabon : Paul Kessany pour le retour des matchs à Akanda, Oyem et Port-Gentil d’ici 2 ans !

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100 jours après sa prise de fonction, le ministre de la Jeunesse, des Sports, du Rayonnement Culturel et des Arts, Paul Ulrich Kessany, s’est prêté au traditionnel exercice du bilan sur le plateau de Gabon 1ère. Nommé le 2 janvier dernier avec la lourde charge de revitaliser un secteur en quête de souffle, le membre du gouvernement a affiché une détermination remarquable, dressant un état des lieux de ses 53 chantiers prioritaires.

Si son bilan emporte principalement la régularisation des associations sportives, il n’en demeure pas moins que Paul Ulrich Kessany ne perd pas de vue le dossier des infrastructures sportives. En effet, conscient des attentes d’un public sevré de grandes messes footballistiques nationales, le ministre de tutelle a dévoilé une feuille de route optimiste. Cette dernière se veut pragmatique pour la réhabilitation des joyaux architecturaux du pays.

« D’ici deux ans, les Panthères du Gabon retrouveront leurs publics de Libreville, d’Oyem et de Port-Gentil », a-it-il affirmé en substance. Cette annonce est un engagement de souveraineté sportive en droite ligne avec la dynamique de la 5eme République. Depuis trop longtemps, l’état de dégradation de ces enceintes, héritées des grandes compétitions continentales, privait les provinces d’une ferveur populaire pourtant essentielle à la cohésion nationale.

Il va sans dire que cette reconquête territoriale du football d’élite d’ici 2028 dessine une trajectoire louable pour tous. Puisqu’il s’agit de se réapproprier la fierté nationale par le sport. À l’heure où nous couchons ces lignes, Paul Kessany sait que le défi reste immense face aux urgences budgétaires et logistiques. Cependant, la clarté du cap fixé insuffle un élan inédit. Le compte à rebours est lancé, les Panthères du Gabon veulent leurs temples mythiques.