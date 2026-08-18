Gabon : Oligui Nguema veut faire du civisme une responsabilité quotidienne pour transformer Libreville

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Dans son discours à la Nation du 16 août 2026, à la veille de la célébration de l’Indépendance, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a appelé les Gabonais à prendre leur part dans l’amélioration du cadre de vie. Alors que Libreville connaît plusieurs opérations de modernisation et pourrait accueillir un prochain sommet de l’Union africaine, le chef de l’État estime que l’action publique ne pourra produire pleinement ses effets sans une implication quotidienne des citoyens.

Routes réhabilitées, aménagements urbains, embellissement des grands axes : si l’État multiplie les interventions pour transformer le visage de Libreville, Brice Clotaire Oligui Nguema estime que cette ambition ne saurait reposer uniquement sur les pouvoirs publics. Dans son adresse à la Nation, le président de la République a ainsi placé les citoyens devant leur propre responsabilité dans l’entretien de la capitale.

« Le civisme n’est pas un slogan, il commence devant notre porte », a-t-il lancé. Une formule qui résume l’ambition présidentielle : faire de l’entretien du cadre de vie une responsabilité collective et non exclusivement une mission de l’administration ou des collectivités locales.

« Embellir sa maison, entretenir sa barrière »

Pour Brice Clotaire Oligui Nguema, le civisme doit désormais se traduire par des gestes élémentaires mais concrets. « Embellir sa maison, entretenir sa barrière, respecter l’espace public et prendre soin de notre cadre de vie », a énuméré le chef de l’État.

L’appel intervient dans un contexte marqué par l’accélération de plusieurs travaux d’aménagement dans le Grand Libreville. Mais au-delà des investissements consentis par les pouvoirs publics, la question de leur pérennité reste entière. Dépôts sauvages d’ordures, occupation anarchique de certains espaces publics, dégradation des équipements collectifs ou encore défaut d’entretien des propriétés privées peuvent rapidement neutraliser les efforts d’embellissement engagés.

Le message présidentiel introduit ainsi une notion de coresponsabilité : l’État aménage et entretient, mais le citoyen doit également préserver.

Le sommet de l’Union africaine comme accélérateur

Cette exigence prend une dimension supplémentaire avec la perspective évoquée par Brice Clotaire Oligui Nguema d’accueillir au Gabon un prochain sommet de l’Union africaine. Un rendez-vous qui placerait Libreville sous les projecteurs du continent et au-delà. « Si cette ambition se concrétise, le continent et le monde auront les yeux tournés vers notre capitale », a souligné le président de la République, avant d’insister : « L’État fera sa part. Et la réussite de cet événement d’envergure dépendra de l’implication de tous ».

Il ne s’agit donc pas seulement de préparer les principaux itinéraires susceptibles d’être empruntés par les délégations officielles. L’ambition affichée est celle d’une transformation plus globale de la capitale, appelée à retrouver une attractivité compatible avec son statut.

Le civisme au-delà des grands rendez-vous

Encore faudra-t-il éviter que cette mobilisation soit limitée à la perspective d’un événement international. L’amélioration du cadre de vie constitue d’abord une exigence permanente pour les habitants de Libreville eux-mêmes. Car une capitale propre, ordonnée et entretenue ne devrait pas dépendre de la venue de chefs d’État étrangers. Elle relève également de la qualité des services publics, de l’efficacité des collectivités locales, du respect des règles d’urbanisme et du comportement quotidien des citoyens.

En affirmant que « Libreville la belle doit refléter l’exigence, la dignité et l’ambition de la Ve République », Brice Clotaire Oligui Nguema fixe donc une ambition qui engage tout le monde. À l’État désormais d’améliorer durablement les services urbains et de faire respecter les règles ; aux citoyens de comprendre que l’espace public constitue un patrimoine commun dont la préservation commence, effectivement, devant chaque porte.