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Gabon : Oligui Nguema réaffirme le partenariat stratégique avec les Nations-Unies

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 10h42min
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Brice Clotaire Oligui Nguema recevant le représentant spécial par intérim du Secrétaire général de l'ONU pour l’Afrique centrale © D.R.
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Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a reçu à Libreville le représentant spécial par intérim du secrétaire général des Nations-Unies pour l’Afrique centrale, Parfait Onanga-Anyanga. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération, la reconnaissance des avancées du Gabon post-transition et la consolidation du multilatéralisme au service de la stabilité régionale.

Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé mercredi écoulé au Palais du bord de mer avec Parfait Onanga-Anyanga, représentant spécial par intérim du secrétaire général des Nations-Unies pour l’Afrique centrale. Cette audience s’inscrit dans une dynamique de relance des relations entre le Gabon et le système onusien, dans un contexte marqué par la volonté des autorités de repositionner le pays sur l’échiquier international. 

Une reconnaissance internationale des avancées du Gabon

Cette rencontre intervient alors que le Gabon s’emploie à consolider les acquis de sa transition politique, tout en renforçant sa crédibilité auprès des partenaires internationaux. Le dialogue avec les Nations-Unies apparaît ainsi comme un levier stratégique pour accompagner les ambitions du pays en matière de stabilité, de gouvernance et de développement durable. Au cours de cette audience, Parfait Onanga-Anyanga a salué les progrès réalisés par le Gabon, notamment en ce qui concerne la conduite de la transition. Selon le communiqué de la présidence, ces avancées ont permis au pays de « retrouver toute sa place sur la scène internationale », en particulier au sein des instances africaines.

Le représentant onusien a également mis en lumière le rôle actif du Gabon au sein de l’Union africaine et du Conseil de Paix et de Sécurité, où le pays contribue à la promotion de la paix et de la stabilité sur le continent. Une reconnaissance qui conforte la stratégie diplomatique des autorités gabonaises, axée sur le retour à la normalité institutionnelle et l’engagement multilatéral. Cette appréciation positive intervient dans un contexte régional marqué par des tensions sécuritaires persistantes en Afrique centrale, renforçant ainsi l’importance du rôle du Gabon comme acteur de stabilité et partenaire crédible dans les initiatives de paix.

Vers un renforcement concret de la présence onusienne au Gabon

De son côté, le chef de l’État a réaffirmé l’engagement du gouvernement à améliorer les conditions d’accueil et de fonctionnement du système des Nations-Unies au Gabon. Cette volonté se traduit notamment par le projet de construction d’une « Maison des Nations-Unies » à Libreville, destiné à regrouper les différentes agences onusiennes. Ce projet structurant vise à offrir un cadre de travail moderne et adapté aux exigences des institutions internationales, tout en renforçant la coordination des actions menées sur le territoire national. Il s’inscrit dans une logique de modernisation de la coopération internationale et d’optimisation de l’efficacité des interventions.

Au-delà de son aspect infrastructurel, cette initiative traduit une ambition politique plus large, celle de faire du Gabon un hub régional du multilatéralisme, capable d’accueillir et de coordonner les actions des partenaires internationaux dans la sous-région.

Un multilatéralisme au service de la stabilité régionale

À travers cette rencontre, le Gabon réaffirme son attachement à un multilatéralisme efficace, fondé sur la coopération et le dialogue. Dans un environnement international marqué par des recompositions géopolitiques, le renforcement des partenariats avec les Nations-Unies apparaît comme un enjeu stratégique. La volonté des autorités de consolider ce partenariat s’inscrit dans une vision plus globale de développement, où la stabilité politique, la coopération internationale et la mise en œuvre des politiques publiques sont étroitement liées. Le rôle des Nations-Unies demeure à cet égard central dans l’accompagnement des États.

En consolidant ses relations avec le système onusien, le Gabon entend ainsi renforcer sa position diplomatique et contribuer activement aux dynamiques de paix et de développement en Afrique centrale, tout en affirmant sa place sur la scène internationale.

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Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

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