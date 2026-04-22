Mimongo : Fin de la grève de la faim, début de la vigilance citoyenne pour l’Ogooulou

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Après huit jours d’une privation extrême sur la tribune officielle du bord de mer, les « fils de l’Ogooulou » ont annoncé, ce mardi 21 avril 2026, la suspension de leur mouvement. Entre épuisement physique et détermination intacte, les grévistes ont transformé leur sacrifice en un cri de ralliement pour le développement de Mimongo.

C’est un dénouement empreint de gravité. Wilfried Kombe Nzengui, Armand Kazhaï Moukambou Moukambi, Léonce Mboudi Nzamba et Pierre Claver Boussiengui ont déposé les armes de la faim. Entamée le 14 avril dernier, cette action radicale visait à dénoncer l’enclavement et l’oubli systémique de leur département d’origine.

« Briser l’omerta »

Dans leur déclaration officielle, les protestataires soulignent que ce sacrifice n’était nullement un acte de défiance, mais un cri du cœur face à une situation devenue insupportable. « Nous avons choisi cette voie extrême parce que toutes les autres semblaient condamnées au silence. Nous avons voulu briser l’omerta, exposer au grand jour les réalités de l’Ogooulou trop longtemps maquillées par des discours politiques creux », ont-ils affirmé.

Le constat est amer pour ces jeunes qui pointent du doigt une complicité interne : celle de certains cadres ayant privilégié leurs intérêts personnels au détriment du collectif. Face à l’indifférence d’une partie de l’élite locale, ils rappellent leur maturité. « Nous sommes assez mâtures, assez responsables pour accepter d’être instrumentalisés sur des questions qui engagent nos vies. », indiquent-ils.

Une suspension stratégique

La décision de suspendre le mouvement intervient après la saisine des plus hautes autorités. Les quatre grévistes quittent leur campement de fortune avec un sentiment de devoir accompli. « Nous la suspendons avec lucidité, mais sans renoncement. Nous la suspendons avec fatigue, mais sans faiblesse », préviennent-ils, marquant ainsi que cette étape n’est que le début d’un éveil citoyen plus vaste.

Tout en réitérant leur confiance envers le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, les fils de l’Ogooulou appellent désormais à une union sacrée pour la relève de Mimongo. L’histoire retiendra que sur cette tribune du bord de mer, ils ont, selon leurs mots, « choisi le sacrifice plutôt que la résignation ».