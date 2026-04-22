Derniers articlesSOCIETE

Mimongo : Fin de la grève de la faim, début de la vigilance citoyenne pour l’Ogooulou 

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 14h36min
1 532 Temps de lecture 1 minute
Une vue des « fils de l’Ogooulou » à la place de l'indépendance © D.R.
Ecouter l'article

Après huit jours d’une privation extrême sur la tribune officielle du bord de mer, les « fils de l’Ogooulou » ont annoncé, ce mardi 21 avril 2026, la suspension de leur mouvement. Entre épuisement physique et détermination intacte, les grévistes ont transformé leur sacrifice en un cri de ralliement pour le développement de Mimongo.

C’est un dénouement empreint de gravité. Wilfried Kombe Nzengui, Armand Kazhaï Moukambou Moukambi, Léonce Mboudi Nzamba et Pierre Claver Boussiengui ont déposé les armes de la faim. Entamée le 14 avril dernier, cette action radicale visait à dénoncer l’enclavement et l’oubli systémique de leur département d’origine.

« Briser l’omerta »

Dans leur déclaration officielle, les protestataires soulignent que ce sacrifice n’était nullement un acte de défiance, mais un cri du cœur face à une situation devenue insupportable. « Nous avons choisi cette voie extrême parce que toutes les autres semblaient condamnées au silence. Nous avons voulu briser l’omerta, exposer au grand jour les réalités de l’Ogooulou trop longtemps maquillées par des discours politiques creux », ont-ils affirmé.

Le constat est amer pour ces jeunes qui pointent du doigt une complicité interne : celle de certains cadres ayant privilégié leurs intérêts personnels au détriment du collectif. Face à l’indifférence d’une partie de l’élite locale, ils rappellent leur maturité. « Nous sommes assez mâtures, assez responsables pour accepter d’être instrumentalisés sur des questions qui engagent nos vies. », indiquent-ils. 

Une suspension stratégique

La décision de suspendre le mouvement intervient après la saisine des plus hautes autorités. Les quatre grévistes quittent leur campement de fortune avec un sentiment de devoir accompli. « Nous la suspendons avec lucidité, mais sans renoncement. Nous la suspendons avec fatigue, mais sans faiblesse », préviennent-ils, marquant ainsi que cette étape n’est que le début d’un éveil citoyen plus vaste.

Tout en réitérant leur confiance envers le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, les fils de l’Ogooulou appellent désormais à une union sacrée pour la relève de Mimongo. L’histoire retiendra que sur cette tribune du bord de mer, ils ont, selon leurs mots, « choisi le sacrifice plutôt que la résignation ».

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 22 avril 2026 à 14h36min
1 532 Temps de lecture 1 minute
Photo de Henriette Lembet

Henriette Lembet

Journaliste Le temps est une donnée fatale à laquelle rien ne résiste...

Articles similaires

Etats-Unis : Mark-Alexandre Doumba décline les ambitions numériques du Gabon à Harvard 

22 avril 2026 à 14h43min

Affaire Bilie-By-Nze : EPG dénonce un dossier politique et exige la libération de son président 

22 avril 2026 à 14h40min

Kenya : un chinois emprisonné pour trafic de 2 200 fourmis vivantes

22 avril 2026 à 14h20min

Grève des écogardes : fermeture des 13 parcs nationaux ce mercredi !

22 avril 2026 à 13h38min
Laisser nous votre commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GMT TV

[#Reportage] Gabon : Maurel & Prom table sur 85 milliards d’investissements en 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : Maurel & Prom table sur 85 milliards d’investissements en 2026
[#Reportage] Gabon : réduire le train de vie pour contenir le déficit ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Gabon : réduire le train de vie pour contenir le déficit ?
[#Reportage] ANPI-Gabon : l’attractivité économique à l’épreuve de l’efficacité administrative
[#Reportage] Manganèse : repli de la production nationale de 2,5% 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Reportage] Manganèse : repli de la production nationale de 2,5%
[#MicroTrottoir] MT : prêt d’argent, source d’appauvrissement ? 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#MicroTrottoir] MT : prêt d’argent, source d’appauvrissement ?
[#Journal] Le 19H30 du 21 Avril 2026 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭𝐞𝐳 𝐥𝐚 𝐫𝐞́𝐝𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 📲 066441717 📞 011775663 📬 contact@gabonmediatime.com 𝐑𝐞𝐣𝐨𝐢𝐠𝐧𝐞𝐳 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐢̂𝐧𝐞 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐀𝐩𝐩 : 🔗 https://lc.cx/9dgPhl 🇬🇦𝐆𝐚𝐛𝐨𝐧 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐓𝐢𝐦𝐞 ⏱️𝐀̀ 𝐥’𝐡𝐞𝐮𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐥’𝐢𝐧𝐟𝐨. 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐮̀ 𝐯𝐨𝐮𝐬 𝐞̂𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐜𝐭𝐞́𝐬. #GMT #Gabon
[#Journal] Le 19H30 du 21 Avril 2026
S'abonner
Bouton retour en haut de la page