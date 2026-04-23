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Diplomatie : la Chine se félicite du blocage de la tournée africaine du président taïwanais

Photo de Henriette Lembet Henriette Lembet Follow on X Envoyer un courriel 23 avril 2026 à 11h23min
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Zhang Han, porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises du Conseil des affaires d’État © D.R
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Le paysage diplomatique international semble se resserrer autour de Taipei. Pékin a estimé, ce mercredi 22 avril 2026, que l’annulation du voyage du dirigeant taïwanais Lai Ching-te vers l’Eswatini, faute d’autorisations de survol, constitue une preuve éclatante du soutien mondial croissant à la souveraineté chinoise.

Selon des informations rapportées par l’agence Xinhua, plusieurs pays situés sur la trajectoire de vol prévue ont décliné les demandes de survol du dirigeant taïwanais. Ce blocage technique a eu des conséquences politiques immédiates, entraînant l’annulation pure et simple du déplacement officiel.

Zhang Han, porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises du Conseil des affaires d’État, ne s’est pas privé de commenter cet échec lors d’un point de presse. « Nous saluons la position des pays concernés qui défendent le principe d’une seule Chine. », a-t-il indiqué. 

Un consensus international réaffirmé

Pour Pékin, cet incident n’est pas un simple aléa logistique, mais le reflet d’une réalité géopolitique profonde. Zhang Han a souligné que cette situation confirme que le principe d’une seule Chine demeure une « norme fondamentale des relations internationales » et un consensus largement partagé par la communauté mondiale.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a d’ailleurs profité de l’occasion pour rappeler l’isolement diplomatique de Taipei sur le continent africain. À ce jour, l’Eswatini reste le seul État d’Afrique à ne pas entretenir de relations officielles avec la République populaire de Chine.

L’Afrique en bloc derrière Pékin

Le porte-parole du ministère a insisté sur le fait que les 53 autres États africains, ainsi que l’Union africaine, ont réitéré avec constance leur attachement à la position de Pékin. Pour ces nations, Taïwan demeure une partie inaliénable du territoire chinois, et le gouvernement de la République populaire de Chine est reconnu comme l’unique représentant légal de l’ensemble du pays.

Cet épisode marque un nouveau point marqué par la diplomatie chinoise dans sa stratégie de limitation de l’espace international de Taïwan, transformant un refus de survol en un symbole de solidarité globale.

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Henriette Lembet

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