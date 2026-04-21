Gabon : l’économie nationale, entre aubaine pétrolière et vents contraires mondiaux

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Alors que l’Afrique subsaharienne enregistre ses meilleures performances économiques depuis une décennie, le Gabon se trouve à la croisée des chemins. Entre les opportunités nées de la hausse des cours du brut et les menaces d’une instabilité mondiale persistante, le pays doit transformer ses gains temporaires en piliers de croissance durable.

Le dernier rapport du Fonds Monétaire International (FMI), publié en avril 2026, dresse un portrait contrasté pour la région. Si l’année 2025 a été marquée par une stabilisation salutaire avec une croissance régionale de 4,5 %, l’horizon 2026 s’assombrit sous l’effet des tensions au Moyen-Orient. Pour le Gabon, classé parmi les principaux exportateurs de pétrole de la zone CEMAC, cette conjoncture offre un répit budgétaire mais impose une vigilance accrue.

Le pétrole, un bouclier à double tranchant

Contrairement aux pays importateurs de la région qui subissent de plein fouet le renchérissement de l’énergie et des engrais, le Gabon bénéficie mécaniquement de l’augmentation de ses recettes d’exportation. Le rapport souligne que les pays exportateurs de pétrole jouissent d’une « aubaine temporaire ».

Cependant, cette manne expose le pays à des risques de « procyclicité » : la tentation d’augmenter massivement les dépenses publiques lorsque les prix sont hauts, rendant l’économie vulnérable au moindre retournement des cours.

L’impératif de la diversification

L’analyse du FMI est claire : le modèle de croissance tiré par l’État et les ressources naturelles n’est plus viable à long terme. Le Gabon, bien que favorisé par ses ressources, doit impérativement accélérer ses réformes structurelles pour dynamiser son secteur privé. Le rapport estime que combler l’écart avec les pays émergents dans des domaines fondamentaux comme la gouvernance et la réglementation des affaires pourrait booster la production régionale de 20 % sur dix ans.

Malgré les recettes pétrolières, le coût de la vie reste une préoccupation majeure. L’inflation régionale, après avoir marqué le pas fin 2025, devrait repartir à la hausse pour atteindre 5,0 % fin 2026. Pour le Gabon, le défi consiste à utiliser ses marges budgétaires actuelles pour protéger les plus vulnérables par des aides ciblées, tout en reconstituant des réserves de change essentielles pour affronter les chocs futurs.

En somme, le Gabon dispose d’une fenêtre d’opportunité unique. La stabilité durement acquise en 2025 ne doit pas être un simple sursis, mais le socle d’une économie diversifiée, capable de résister à un monde de plus en plus incertain.