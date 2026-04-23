Élections 2025 : les candidats sommés de déposer leurs comptes de campagne

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Le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Adrien Nguema Mba, a exhorté ce mercredi 22 avril 2026 les candidats aux scrutins législatifs, locaux et sénatoriaux de 2025 à se conformer à leurs obligations légales. Selon un communiqué de son département ministériel consulté par l’Agence Gabonaise de Presse (AGP), tous les acteurs ayant pris part aux élections de septembre et novembre derniers doivent impérativement déposer leurs comptes de campagne.

Cette exigence n’est pas une simple formalité administrative, mais une obligation ancrée dans le nouveau corpus législatif du pays. Le ministre a rappelé que les articles 109, 206, 368 et 369 de la loi organique n°001/2025 du 19 janvier 2025 imposent cette reddition de comptes à tout candidat, sans exception.

Le processus est clair : les dossiers doivent être soumis « sans délai » soit au Greffe de la Cour des comptes, soit à la Chambre provinciale des comptes territorialement compétente. Chaque candidat est tenu de fournir entre autres l’état détaillé de toutes les sources de financement et l’intégralité des justificatifs des dépenses engagées durant la période électorale.

Des sanctions lourdes de conséquences

L’enjeu est de taille pour les élus et les candidats malheureux. Adrien Nguema Mba a tenu à souligner les dispositions de l’article 371 alinéa 2 de la loi précitée. Ce texte dispose que la juridiction financière a le pouvoir de prononcer des sanctions allant jusqu’à la perte du mandat et la privation des droits politiques pour quiconque refuserait de se plier à cet exercice de transparence.

« La juridiction financière peut faire perdre le mandat et les droits politiques au candidat qui refuserait de produire son compte de campagne », précise le communiqué.

À travers cette directive, le gouvernement réaffirme sa volonté de renforcer l’intégrité et la moralisation de la vie publique. La transparence financière devient ainsi le socle de la crédibilité du processus électoral en République gabonaise.