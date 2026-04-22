Gabon : le secteur bancaire injecte 1 845 milliards FCFA dans l’économie en 2025

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Libreville affiche une vitalité financière sans précédent. Au terme de l’année 2025, les établissements de crédit gabonais ont franchi un cap historique en décaissant plus de 1 845 milliards FCFA au profit du secteur privé, marquant ainsi une rupture avec la prudence des années passées.

Selon les dernières données du secteur, l’encours des crédits à l’économie a bondi de 27,3 % sur une base annuelle pour atteindre 1 845,2 milliards FCFA à la fin décembre 2025. Ce chiffre témoigne d’un changement de paradigme : longtemps critiquées pour leur préférence pour le financement de l’État, les banques gabonaises « ouvrent désormais les vannes » pour soutenir directement le tissu productif national.

Une bouffée d’oxygène pour le commerce et l’industrie

Cette injection massive de liquidités a principalement bénéficié aux secteurs du commerce et des services. Toutefois, on note une montée en puissance notable de l’industrie du bois, pilier de la stratégie de diversification du pays. Les PME et PMI ne sont pas en reste : grâce au déploiement de mécanismes de garantie étatiques, elles accèdent plus facilement au crédit, favorisant ainsi la création d’emplois et l’émergence d’industriels locaux.

Plusieurs facteurs expliquent cette dynamique. D’une part, la baisse du coût du risque et une meilleure structuration des projets ont rassuré les prêteurs. D’autre part, l’expansion de la masse monétaire, qui culmine à 3 452,1 milliards FCFA, indique une circulation fluide des capitaux au sein du système financier national.

Une vigilance accrue du régulateur

Si cette croissance des engagements bancaires est saluée, elle impose néanmoins une surveillance rigoureuse. La Direction générale de l’économie et de la politique fiscale, tout comme la COBAC (le régulateur régional), appellent à la vigilance. L’enjeu majeur reste la qualité du portefeuille : une dégradation des créances, notamment dans des secteurs cycliques comme le BTP ou l’agriculture, pourrait fragiliser cet élan.

Néanmoins, avec des banques comptant parmi les mieux capitalisées de la zone CEMAC, le Gabon semble armé pour transformer cet essai financier en une croissance économique durable et inclusive.