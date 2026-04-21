Fonction publique : 600 agents concernés, le guichet unique entre en phase active

Ecouter l'article

Le Vice-président du gouvernement Hermann Immongault a reçu ce 20 avril 2026, 124 projets de textes relatifs à la carrière d’environ 600 agents publics de catégorie A. Cette étape s’inscrit dans la mise en œuvre du guichet unique, dispositif clé de modernisation et d’accélération du traitement des situations administratives.

Le gouvernement gabonais intensifie ses efforts pour réformer en profondeur l’administration publique. Le Vice-président du gouvernement a reçu des mains du ministre de la Fonction publique et du Renforcement des capacités, Laurence Ndong, un ensemble de textes officiels en vue de leur validation. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du déploiement du guichet unique, lancé au mois d’avril, dont l’objectif est de centraliser et simplifier les procédures liées à la gestion des carrières des agents publics.

Un dispositif pour accélérer les traitements administratifs

Conçu comme un levier de modernisation, le guichet unique vise à réduire significativement les délais de traitement des dossiers administratifs, souvent décriés pour leur lenteur. Il permet de regrouper en un seul circuit les différentes étapes de validation, améliorant ainsi l’efficacité globale du service public. « Dans le cadre du guichet unique, le Vice-président du gouvernement appose sa signature sur tous les textes qui concernent les agents publics de catégorie A (A1 et A2) et aujourd’hui nous lui avons remis 124 projets de textes qui concernent à peu près 600 agents », a précisé Laurence Ndong. Cette opération traduit une volonté de fluidifier les procédures administratives et d’apporter des réponses concrètes aux attentes des fonctionnaires.

Cette initiative s’inscrit dans une ambition plus large de réforme de l’administration, portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait de la régularisation des situations administratives une priorité. « Le Vice-président du gouvernement nous a félicités de ce travail qui rentre en droite ligne avec les instructions du Chef de l’État », a ajouté le ministre de la Fonction publique.

En optimisant les délais et en renforçant la coordination administrative, le gouvernement entend améliorer durablement la qualité du service rendu aux citoyens. Cette dynamique participe également à la construction d’un État plus moderne, capable de répondre avec efficacité aux exigences de gouvernance. À travers le guichet unique, l’exécutif pose ainsi les bases d’une administration plus réactive, mieux organisée et davantage orientée vers les résultats, dans un contexte où la performance publique est devenue un impératif.